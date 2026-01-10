Skolbibliotekarie 50%
Mubarak Utbildning AB / Bibliotekariejobb / Sollentuna Visa alla bibliotekariejobb i Sollentuna
2026-01-10
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mubarak Utbildning AB i Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Som skolbibliotekarie ansvarar du för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. Du arbetar med olika metoder för att stärka eleverna i deras läsande, både genom ett eget program och i samarbete med lärare och övrig personal. Det inkluderar t ex boksamtal, läsprojekt och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. Som skolbibliotekarie arbetar du också pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och allmän digital kompetens. Du stödjer därmed skolan i källkritisk undervisning.
Du ska ha lätt för att skapa goda relationer till barn i olika åldrar samt till andra vuxna. Du ska trivas och känna dig bekväm med att arbeta utåtriktat i mötet med elever och lärare och kunna inta en ledarroll. Du ska fungera som en samarbetspartner till lärarna och ett stöd till eleverna.
Stockholm International Academy är en friskola som följer den svenska läroplanen. Undervisningen sker på svenska.
Skolan har 2 skolgårdar som inbjuder till lek och rörelse. En liten skog är en av våra närmsta grannar.
Vi erbjuder också:
stimulerande och utmanande arbetsuppgifter
hjälpsamma kollegor och skolledning
friskvårdsbidrag
regelbunden kompetensutveckling för medarbetare
frihet under ansvar
en organisation med korta beslutsvägar
en välkomnande atmosfär i lärarkollegiet
avgiftsfri lunch om man äter pedagogiskt
Vi har löpande intervjuer så tveka inte att snabbt skicka in din ansökan till denna fina tjänst! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: rekrytering@mubarak.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "skolbibliotekarie". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mubarak Utbildning AB
(org.nr 556857-1748)
Häggviksvägen 2 A (visa karta
)
191 50 SOLLENTUNA Arbetsplats
Stockholm International Academy Häggvik Jobbnummer
9677096