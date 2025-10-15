Skolassistent till Bureskolan
Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad / Skolassistentjobb / Skellefteå Visa alla skolassistentjobb i Skellefteå
2025-10-15
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå kommun, utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad varje dag? Som skolassistent på Bureskolan får du vara en trygg vuxen i elevernas vardag och bidra till en miljö där alla kan känna sig trygga, utvecklas och ha roligt. Här får du både använda din pedagogiska förmåga och din omtanke - särskilt i mötet med elever som behöver extra stöd och omsorg.
DIN ROLL
Som skolassistent blir du en viktig del av fritidsverksamheten på Bureskolan. Du ingår i ett engagerat arbetslag som tillsammans planerar, genomför och följer upp aktiviteter som stimulerar elevernas utveckling, kreativitet och sociala förmåga. En stor del av din vardag handlar om att finnas nära eleverna både under skoltid och på fritids för att skapa struktur, trygghet och glädje i deras dagliga miljö.
Rollen innebär också ett särskilt ansvar för tillsyn och säkerhet. Du ser till att eleverna mår bra, har uppsikt över vad som händer och agerar snabbt när situationen kräver det. I rollen ingår även att stötta elever som har diabetes i deras vardag. Du samarbetar med vårdnadshavare och skolpersonal för att säkerställa att eleven har det stöd som behövs, till exempel kring rutiner för mat, blodsockerkontroll och medicinering.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har en gymnasial utbildning eller annan utbildning och erfarenhet som är lämplig utifrån uppdraget. Du har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn och ungdomar, gärna i skola eller fritidsverksamhet, och känner dig trygg i mötet med elever som har olika behov. Det är en fördel om du har arbetat med barn eller ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer, inlärningssvårigheter eller social problematik.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete, både i kontakten med elever och i dokumentation. Eftersom kommunikation är en viktig del av vardagen behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift, och anpassa ditt språk efter situation och målgrupp.
Vi ser det som meriterande om du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument, eller om du har språkkunskaper i exempelvis teckenspråk eller finska. Har du dessutom erfarenhet av eller kunskap om att hantera diabetessjukdom är det ett stort plus.
Som person är du strukturerad och stabil, men också kreativ och relationsorienterad. Du trivs i en vardag där det händer mycket och där du med engagemang och värme bidrar till en trygg och positiv miljö för eleverna.
DIN NYA ARBETSPLATS
Bureskolan ligger i Bureå, 20 kilometer söder om Skellefteå, längs med kusten med närhet till både hav och flygplats. I närområdet finns simhall, konstgräsplan och bibliotek, samt fina skogsområden och Bureälven som rinner genom samhället. Skolan har en väl fungerande grundskoleverksamhet F-9 och fritidshem, där utveckling pågår kontinuerligt.
Hos oss går cirka 500 elever och vi är stolta över den starka gemenskap som präglar både elever och personal. Här arbetar vi nära varandra och ser samarbete som vår största styrka. Som skolassistent blir du en del av ett arbetslag på fritidshemmet där vi tillsammans skapar en trygg, stimulerande och lekfull miljö för eleverna - både före och efter skoldagen. Hos oss får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att varje elev får de bästa förutsättningarna att lyckas.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
för olika yrkesroller i kommunen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "625320". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå kommun
(org.nr 212000-2643) Arbetsplats
Skellefteå kommun, Utbildning och arbetsmarknad Kontakt
HR-partner inriktning rekrytering
Emilia Ghaderi 0910-73 50 00 Jobbnummer
9557099