Skolassistent till Betty Petterssons gymnasium
2025-08-28
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi ser dig, vi hör dig, du lär dig!
Vi bygger vidare! Betty Petterssons gymnasium i Enskede slog upp portarna i augusti 2022.
Här kan eleverna läsa högskoleförberedande program och de guidas mot sin och vår gemensamma framtid. Skolans ledord oavsett program och programinriktning är; människa, omvärld och framtid, MOF. Vi är en gymnasieskola på riktigt där alla har möjlighet att vara en del i helheten och det pågår ett aktivt arbete för att skapa och underlätta elevdelaktighet. Vi vet att skicklig och närvarande personal är avgörande för att eleverna ska lyckas i livet och att skolan därmed lyckas med sitt uppdrag. Om du tänker som vi så kanske du är en av de personer som vi nu söker till Betty Petterssons gymnasium för fortsatt uppbyggande av skolan.
Hösten 2026 kommer grundskolan (åk 7-9) även att flytta in i våra lokaler.https://bettypetterssonsgymnasium.stockholm
Din roll
Vi söker en erfaren och serviceinriktad skolkanslist som ingår i skolans Serviceteam (tillsammans med skolsekreterare, IT samordnare, skolvaktmästare, kök, café). I rollen som skolassistent arbetar du med att ge information och stöd till såväl elever och personal inom organisationen som externa parter. Serviceteamet kommer att stötta både grund- och gymnasiets elever och personal. Arbetsuppgifterna är varierande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Bemanna skolans reception
• Vikarieanskaffning
• SL till elever
• Kostavdrag
• Post (internt och externt)
• Tolkbeställningar
• Registrering av personalens frånvaro
• Stipendier
• Personaladminstration
• Elevadminstration
• Fakturering
• Service kring möten och konferenser inkl. bokningar
• Övriga administrativa uppgifter
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en naturligt hög servicekänsla, är prestigelös och som självständigt kan prioritera när arbetsbelastningen blir hög. Som person ser vi gärna att du är driven, lösningsorienterad, strukturerad och kan arbeta både självständigt och i team.
Du har minst gymnasiekompetens eller relevant utbildning för tjänsten. Meriterande är relevant vidareutbildning med inriktning mot administration samt om du har arbetat med skolrelaterade system.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Goda datakunskaper är ett absolut krav.
Meriterande är kunskaper i:
• e-Dok
• Stockholms stads Barn- och elevregister / Edlevo
• kunskaper i schemaprogram
• kunskaper i LISA eller andra lönesystem
• ekonomisystemet Agresso/Hypergene
• och relevanta delar av Infomentor
För att lyckas i rollen som skolkanslist hos oss ska du vara noggrann, systematiskt och strukturerad. Det är naturligt för dig att ge god service och att ha ett professionellt och trevligt bemötande samt ha sinne för detaljer. Du behöver trivas i skolmiljö och vara skicklig på att skapa goda relationer med både vuxna och elever samt ha ett intresse för frågor som rör elevers lärande och skolan. Arbetstempot är bitvis högt och du behöver kunna hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du är en person med god helhetsförståelse och som snabbt kan sätta dig in i olika sammanhang samt prioritera bland arbetsuppgifter. Du är bra på att självständigt hitta lösningar på situationer som uppstår och tar initiativ till förbättringar inom det egna arbetsområdet samt återkopplar till berörda. Du ska ha en god digital kompetens och ha en nyfikenhet på att lära nya system och program.
Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt, därför är det viktigt att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
