Skolassistent till Åsenskolan och Nykroppa skola
2026-04-09
Publiceringsdatum2026-04-09
Då vår nuvarande skolassistent går i pension söker vi nu en ny skolassistent till vår mellanstadieskola.
Som skolassistent har du en central och betydelsefull roll i skolans dagliga verksamhet och fungerar som ett nära administrativt och organisatoriskt stöd till rektor. Tjänsten är bred och varierad och omfattar såväl administration som samordning, ekonomi och IT-relaterade uppgifter.
Du har många kontaktytor och möter dagligen elever, vårdnadshavare, personal och externa aktörer. Rollen kräver både självständighet och god samarbetsförmåga samt ett professionellt och serviceinriktat förhållningssätt.Dina arbetsuppgifter
Som skolassistent har du en bred och varierad roll där du utgör ett nära stöd till rektor i skolans dagliga verksamhet. Arbetet omfattar administrativa och organisatoriska uppgifter kopplade till skolans elever, personal och verksamhet. Du bidrar till att skapa struktur och fungerande rutiner samt säkerställer att skolans administrativa processer fungerar på ett rättssäkert och effektivt sätt.
I uppdraget ingår att samordna skolans arbete med bemanning, schemaläggning och vikarieanskaffning samt att hantera löpande personal- och elevadministration. Du arbetar även med ekonomiadministrativa uppgifter som rör skolans verksamhet och bistår rektor i uppföljning och administration.
Rollen innebär också ett samordnande och praktiskt stöd kring skolans digitala system, där du bistår personal och elever i den dagliga hanteringen och fungerar som kontaktlänk mot IT-avdelningen vid behov. Vidare medverkar du i planering och samordning av återkommande organisatoriska moment såsom nationella prov och andra verksamhetsövergripande aktiviteter.
Arbetsuppgifterna förutsätter god framförhållning, hög grad av självständighet och förmåga att hantera flera parallella processer i en verksamhet som är i ständig rörelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom administration, ekonomi, organisation eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Studier inom företagsekonomi, organisation och redovisning är meriterande.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom skolan och god förståelse för skolans uppdrag, arbetssätt och vardagliga verksamhet. Erfarenhet från olika roller inom skolan är en tillgång och ger dig förmåga att se verksamheten ur flera perspektiv.
Du behöver ha en god administrativ kompetens samt mycket god digital förmåga. Du är van att arbeta i Microsoft Office och har goda kunskaper i Excel. Det är meriterande om du har erfarenhet av skolans digitala system, såsom Skola24, InfoMentor, Edlevo, Raindance, Visma (PersonecP), Procapita samt elevnära digitala plattformar till exempel Inläsningstjänst, Dugga och Widgit online
Som person är du strukturerad, noggrann och har god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du arbetar självständigt men har också lätt för att samarbeta och ge stöd till andra. Du kommunicerar tydligt och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighetAnställningsvillkor
För denna tjänst är uppvisande av giltigt utdrag ur polisens belastningsregister en förutsättning för anställning.
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på movetofilipstad.se. Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876), http://www.filipstad.se/ledigajobb
Hantverksgatan 22 (visa karta
)
682 31 FILIPSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Filipstad Kontakt
rektor
Karolina Björk karolina.bjork@filipstad.se 0702226294
