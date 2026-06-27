Skoladministratör Valloxskolan
Knivsta kommun, Utbildningskontoret / Skolassistentjobb / Knivsta Visa alla skolassistentjobb i Knivsta
2026-06-27
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I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Valloxskolan är en F–6-skola i Knivsta kommun som från höstterminen 2026 även omfattar AST-verksamhet och Anpassad grundskola. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi bygger en gemensam organisation med fokus på kvalitet, tillgängliga lärmiljöer och hög måluppfyllelse.
Nu söker vi en skoladministratör som vill ta en central roll i verksamheten. Hos oss är skoladministratören mycket mer än en administrativ funktion – du är rektors närmaste administrativa stöd, en viktig del av skolans dagliga ledning och en nyckelperson för att verksamheten ska fungera smidigt och professionellt.
Du kommer att vara navet mellan elever, vårdnadshavare, personal, myndigheter och skolledning. Rollen passar dig som trivs med ansvar, gillar att skapa struktur och tycker om att lösa problem innan de uppstår.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-27Arbetsuppgifter
Administrativt stöd till skolledningen
• Vara rektors och biträdande rektors närmaste administrativa stöd.
• Samordna och följa upp administrativa processer.
• Ta fram underlag, dokument, utskick och informationsmaterial.
Vara behjälplig i planering och genomförande av skolans verksamhet.
• Bidra till att utveckla effektiva administrativa rutiner och arbetssätt.
Personaladministration
• Hantering av sjuk- och friskanmälningar.
• Vikarieanskaffning och vikariehantering.
• Administrativt stöd vid rekrytering.
• Introduktion av nyanställda.
• Registrering av personal i verksamhetssystem.
• Hantering av ledigheter, tjänstledigheter och anställningsadministration.
• Stöd i personalrelaterade administrativa frågor.
Elevadministration
• Registrering och administration av elever.
• Hantering av skolplaceringar, elevlistor och elevdokumentation.
• Arkivering av betyg, nationella prov och andra styrande dokument.
• Hantering av skyddade personuppgifter.
• Kontakter med skolskjuts, modersmålsenhet, myndigheter och andra externa aktörer.
• Bokning av tolkar och administrativa stödinsatser.
Service och kommunikation
• Ansvara för skolans reception, telefon och e-post.
• Vara skolans ansikte utåt i kontakten med vårdnadshavare och besökare.
• Samordna informationsutskick och kommunikation.
• Planera och stödja möten, konferenser och studiedagar.
• Hantera inköp och beställningar enligt kommunens avtal.
Digital administration
• Arbeta i skolans administrativa system.
• Hantera behörigheter och vissa IT-relaterade frågor.
• Stödja personal i användningen av administrativa system.
• Bidra till att utveckla digitala arbetssätt och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
Har mycket god organisatorisk förmåga.
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Har mycket god datorvana och lätt för att sätta dig in i nya system.
Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Trivs med att arbeta i ett högt tempo där du behöver prioritera mellan olika arbetsuppgifter.
Har ett professionellt, serviceinriktat och förtroendeskapande bemötande.
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom skola eller annan offentlig verksamhet.
Erfarenhet av elev- och personaladministrativa system.
Kunskap om offentlighet och sekretess, GDPR och skollagstiftning.
Erfarenhet av administrativt stöd till chef eller ledningsgrupp.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat, självständigt och utvecklande arbete där du har stor möjlighet att påverka. Du blir en viktig del av skolans ledning och får arbeta nära rektor i frågor som rör elever, personal, organisation och utveckling.
Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens Valloxskola där administration inte bara handlar om att hantera processer utan om att skapa förutsättningar för elevernas lärande och personalens framgång.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-21 Eller enligt överenskommelse .
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
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Kontakta rekryterande chef innan du skickar in din ansökan, så får du information om hur din ansökan kan hanteras på ett säkert sätt utan att dina personuppgifter registreras öppet i systemet.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta Kommun
(org.nr 212000-3013)
741 75 KNIVSTA Arbetsplats
Knivsta kommun, Utbildningskontoret Kontakt
Rektor
Thomas Hugo thomas.hugo@knivsta.se 018 347840 Jobbnummer
9982054