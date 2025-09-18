Skoladministratör till vår fristående F9-skola
2025-09-18
Vi söker en skoladministratör till vår fina skola. Vill du vara en viktig del i en professionell och fantastisk skola med 225 elever och cirka 40 medarbetare? Vi är en fristående grundskola som drivs som en ekonomisk förening och nu söker vi en skoladministratör som vill bidra till ordning, struktur och god service för elever, vårdnadshavare och personal.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som skoladministratör är du navet i vår verksamhet och har en viktig roll i att skapa smidiga processer och en välfungerande vardag. Ditt arbete innebär bland annat att du:
Ger professionell service och stöd till elever, vårdnadshavare, personal och blivande familjer
Administrerar elev- och personalregister samt elevregistrering i Prorenata
Hanterar betyg, betygskataloger och Schoolsoft
Ansvarar för köhantering enligt skolans rutiner
Rapporterar till myndigheter, bland annat SCB
Håller ordning på blanketter, formulär och skolans avtal
Tillsammans med skolchefen följer upp kontakter med diverse leverantörer
Säkerställer att registrering sker i enlighet med GDPR
Administrerar exempelvis skolfoto, arbetsmobiler, tillbud och incidenter
Sköter administration av personal- och elevnärvaro samt frånvaro
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har ett genuint intresse för service och har mycket god datavana. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, är självgående men också en lagspelare som vill bidra till skolans helhet. Du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom skola eller administration. Har du dessutom kompetens och erfarenhet av ekonomiarbete är det meriterande.
Vi erbjuder
En arbetsplats med nära relationer mellan elever, personal och vårdnadshavare
Ett självständigt och omväxlande arbete där du har en viktig roll.
En stabil och engagerad organisation där vi tillsammans skapar bästa möjliga miljö för våra elever
Vill du vara med och bidra till en trygg och välorganiserad skola där eleverna står i centrum? Då ser vi fram emot din ansökan!
Tjänsten är på deltid. Omfattning kan diskuteras.
Vi hanterar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: tuula.jacobson@gottskargrundskola.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gottskär Grundskola Ekonomisk fören
Landstormsvägen 37
)
439 93 ONSALA
Gottskär Grundskola Kontakt
Skolchef
Tuula Jacobson tuula.jacobson@gottskargrundskola.se 0760354150 Jobbnummer
