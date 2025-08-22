Skoladministratör till Spångbergsgymnasiet
2025-08-22
Spångbergsgymnasiet är en liten gymnasieskola med en bred och komplex verksamhet.
Skolan har ca 300 elever fördelade på 10 nationella program samt Introduktionsprogram. Din arbetsplats är här hos oss.
Administratören på en gymnasieskola ansvarar både för det som sker i våra system och i kontakt med andra aktörer och myndigheter som antagning och CSN. Du är den som säkerställer att ärenden hanteras och är ett gott stöd till skolans ledningsteam och SYV.
Du kommer att ha en administrativ samordnare inom Komvux som nära kollega samt övrig personal på skolan som dina arbetskamrater i vardagen. Rektor är närmsta chef. Dina arbetsuppgifter
Som administratör på hos oss har du en viktig roll som spindeln i nätet. Du samordnar och ansvarar för elevregistrering, systemadministration samt övrigt vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter. En del arbetsuppgifter görs årligen och en del dagligen och jobbet kräver noggrannhet och flexibilitet. Vissa perioder är tungt belastade av arbetsuppgifter som uppstart och avslut av läsår, medan andra perioder kan ge utrymme för mer långsiktig planering. Kvalifikationer
Vi söker dig med lägst gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har utbildning inom administration och tidigare arbete med schemaläggning eller liknande. Vi ser det även som meriterande om du innehar B-körkort.
Du är en person med erfarenhet av liknande roller och att du gillar att ha många bollar i luften. Du gillar att arbeta med många olika saker och personer och att ingen dag är den andra lik. Du är ansvarstagande för din arbetssituation och kan planera och prioritera ärenden i samråd med din chef.
Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete i administrativa system som Edlevo, Visma Personec, Raindace och att du är väl bekant med Officepaketet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på www.filipstad.se/friskvard
Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi
har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad).
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Filipstads kommun
(org.nr 212000-1876) Arbetsplats
Barn och utbildningsförvaltningen, Spångbergsgymnasiet Kontakt
Linda Karlsson 0590-61100 Jobbnummer
9471323