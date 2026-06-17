Skoladministratör till Söderkullaskolan
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2026-06-17
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Ref: 20261531 Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker en skoladministratör till Söderkullaskolan då vår kollega har gått vidare till nya utmaningar. Ta chansen och bli en del av vårt team!
Som skoladministratör hos oss utgör du ett nära administrativt chefstöd till skolledarna inom områdena elev, personal, ekonomi, information, och myndighet. Du kommer i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vår expedition där du fungerar som skolans ansikte utåt och tar dagligen emot skolans personal och besökare där du hjälper och vägleder dem rätt. I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom t.ex. registrering av elever, placeringar, betyg och andra elevresultat.
Du ansvarar för vår posthantering, diarieföring, registrering, arkivering mm. Du kommer också arbeta med att hantera fakturor, göra konteringar, inköp och beställningar. Arbetsuppgifter kopplade till korttidsbemanning, bl.a. bemanning, bokning av vikarier och administration kring detsamma i befintligt IT-system och HR-system, ingår också i uppdraget. I uppdraget ingår även att ge ett serviceinriktat stöd i vardagen genom att bidra till en trivsam arbetsmiljö, hålla ordning och säkerställa att personalutrymmen är välfungerande och ser trevliga ut, samt att bistå vid högtider, avslutningar, fika och andra evenemang med dekoration och praktiska förberedelser.
Andra arbetsuppgifter som ingår är
Boka och koordinera skolskjuts
Uppdatera listor och annan information i våra system
Personaladministration och ta emot nyanställda
Vara behjälplig med schemahantering
Ta ut statistik till SCB
På Söderkullaskolan har vi eleven i centrum och arbetar för varje elevs bästa skola.
Som skoladministratör blir du en viktig del i detta arbete genom ditt kvalitativa administrativa stöd och service. Du har många kontaktytor, både interna som externa, och rapporterar direkt till skolans administrativa chef.Kvalifikationer
Du som söker har minst avslutad gymnasieutbildning. Vi ser gärna att du har en kandidatexamen och administrativ inriktning på din utbildning. Du behöver ha minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete, gärna i kommunal verksamhet, samt erfarenhet av att arbeta i skolverksamhet. Du har god IT-vana och förmåga att arbeta parallellt med olika system. Har du arbetat i Raindance, Extens, Infomentor, Skola24, HRutan, Medvind eller Platina är det meriterande. Du har även god svenska i tal och skrift.
För att passa i uppdraget hos oss behöver du trivas i ett uppdrag med varierande arbetsuppgifter och vara strukturerad. Du trivs också med att vara spindeln i nätet då du ser saker ur ett helhetsperspektiv, är ansvarstagande samt ser till att saker och ting blir gjort och inte faller mellanstolarna. Vidare är du serviceminded och har förmåga att skapa goda relationer med såväl vuxna som barn.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Söderkullaskolan är en F-9 skola i södra Malmö där våra ca 850 elever står i centrum. Vi arbetar för ett gott arbetsklimat som stimulerar elevernas motivation, ansvarstagande och lust att lära. Pedagogerna arbetar i arbetslag där mentorskap, planering, genomförande, bedömning och analys av data är centrala delar. Vi vill att Söderkullaskolan ska vara varje elevs bästa skola där alla elever får ett lärande, känner trygghet och får en god framtidstro. I årskurs 7-9 har vi spetsklass i engelska med nationell intagning. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 20260901Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Administrativ chef
Terese Larsson terese.larsson@malmo.se +46708352632 Jobbnummer
9968413