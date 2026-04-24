Skoladministratör till Ribersborgsskolan
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö
2026-04-24
Som skoladministratör på Ribersborgsskolan kommer du arbeta nära skolledningen och vara ett stöd inom områden som elev-, personal-, informations- och myndighetsadministration. Du kommer i ditt uppdrag ha en viktig roll på vårt kansli och kommer emellanåt vägleda elever, kollegor, vårdnadshavare, myndighetspersoner och övriga besökare. I uppdraget ingår det även att hantera elevadministration, såsom exempelvis att registrera elever, placeringar, betyg och andra elevresultat. Du kan bland annat komma att ansvara för vår posthantering, diarieföring och registrering.Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har utbildning inom det administrativa området, gärna kopplat till ekonomi eller IKT. För tjänsten krävs erfarenhet av administrativa uppgifter, gärna på skola eller i kommunal verksamhet. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Du har god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i något eller några av våra vanligt förekommande IT-system som H-rutan, Medvind, Ekot (ekonomi), Extens eller Edlevo (betyg och elevregistrering), Platina (diarieföring), Vikariebanken (vikariesystem), Skola 24 (schemaläggning) och Unikum (skolplattform).
På Ribersborgsskolan arbetar vi tillsammans utifrån visionen Att kunna något, att vara någon och att dela något. Skolan omfattar årskurserna F-6 med cirka 550 elever. Lärandet står i fokus och genom att i en trygg miljö, präglad av goda relationer, få dela kunskap med andra ger vi våra elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi prioriterar tid för gemensam planering, analys av elevernas lärande och utveckling av undervisningen. Skola och fritids har ett mycket nära samarbete för att främja goda lärsituationer för eleverna under hela dagen.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
