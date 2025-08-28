Skoladministratör till Hahrska gymnasium
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Som skoladministratör på Hahrska gymnasiet får du mer än bara ett administrativt arbete,du blir en nyckelperson som bidrar till att vardagen fungerar smidigt för både elever och personal. Varmt välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som skoladministratör har du en viktig och central roll på skolan där du arbetar nära ledningen och skolans pedagoger. Du ansvarar bland annat för elevadministration i IST, betygshantering, stipendiehantering, arkivering, diarieföring samt granskning, kontering av fakturor samt utbetalning av kostersättning.
Din kompetens
Vi söker dig om har en eftergymnasial utbildning gärna inom administration eller ekonomi, alternativt har du arbetslivserfarenhet som är lämplig för tjänsten. Vi ser att du har aktuell erfarenhet av administrativt arbete i elevportalen IST. Har du tidigare arbetat inom gymnasieskolan och har erfarenhet av diarieföing och arkivering är det en fördel. Som person är du serviceinriktad och trivs att arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du har lätt att prioritera bland dina uppgifter och kan arbeta lika bra självständigt som i team med andra.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan skolledning, lärare och elevhälsa. Här får du arbeta i en varm och utvecklande miljö, mitt i centrala Västerås, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever och för varandra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
