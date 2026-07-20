Skoladministratör till Glasbruksskolan
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2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och självständig skoladministratör till Glasbruksskolan, då vår nuvarande kollega går i pension. Som skoladministratör hos oss utgör du ett nära administrativt chefsstöd till skolledningen inom områdena elever, personal, ekonomi, information och myndighet. Du har i ditt uppdrag ha en central och viktig roll i vårt kansli där du även ger service till vårdnadshavare och besökare. På Glasbruksskolan har vi eleverna i centrum och arbetar för varje elevs bästa skola. Som skoladministratör har du en viktig del i detta arbete genom ditt kvalitativa administrativa stöd och service. Du har många kontaktytor, både interna och externa Skolans administrativa chef är den som du rapporterar till. Ditt arbete skapar goda förutsättningar för andra i deras arbete.
Därför är det av vikt att du kan arbeta självständigt och utveckla det administrativa arbetet. Exempel på förekommande arbetsuppgifter är:
Elevadministration, alla förekommande arbetsuppgifter kring elevernas skolgång.
Boka och koordinera skolskjutsen.
Diarieföring och posthantering.
Granskning och kontering av fakturor, fondansökningar och skapande av externa/interna fakturor.
Beställningar och inköp.
Personaladministration, som frånvaro, kostnadsfördelning, schema och nyanställningar.
Vara behjälplig med vikarieanskaffning.
Bokning av tolk.
Hantera statistik till SCB. Kvalifikationer
Du som söker har minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har kandidatexamen och administrativ inriktning på din utbildning. Du behöver ha minst 3 års erfarenhet av administrativt arbete, gärna i kommunal verksamhet och helst erfarenhet från att arbeta i skolverksamhet. Du har god IT-vana och har förmåga att arbeta parallellt i olika system. Har du arbetat i Medvind, Ekot, Edlevo, Platina, Unikum, Skola24 och HR-utan är det meriterande. Du har också god svenska i tal och skrift. Dina arbetsuppgifter är varierande och kräver att du är flexibel i tanke och handling. Du har ett helhetsperspektiv och är strukturerad, noggrann och har en god ordning på ditt arbete. Du är också serviceinriktad och har en förmåga till att skapa goda relationer med såväl vuxna som elever.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa varje elevs bästa skola tillsammans med engagerade kollegor och elever på Glasbruksskolan? Vi är en F-6 skola med ca 80 engagerade medarbetare och 550 elever. Fritidshemsverksamheten är integrerad med skolan. Glasbruksskolan är en skola belägen i Limhamns Sjöstad. Skolans närhet till Ribersborgstranden med dess unika natur av hav och stora grönområden ger våra elever stora möjligheter till varierande lärmiljöer.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: SnarastÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261533". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Marie Cederborg marie.cederborg@malmo.se +4640349280 Jobbnummer
10006399