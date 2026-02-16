Skoladministratör till Gäddeholmsskolan
2026-02-16
Till höstterminen flyttar Gäddeholmsskolan in i nya lokaler som skapar fantastiska förutsättningar för både elever och personal. Som skoladministratör får du en central roll och möjlighet att påverka hur arbetet organiseras och utvecklas. Hos oss möts du av ett varmt arbetsklimat och kollegor som stöttar varandra.
Som skoladministratör hos oss har du en viktig och central roll i skolans vardag. Du arbetar nära all personal på skolan och är en nyckelperson som bidrar till att verksamheten fungerar smidigt. Du är ofta den första personen som möter elever, vårdnadshavare och besökare och blir därför ett viktigt ansikte utåt för skolan. Din arbetsdag börjar klockan 07:30, då du bland annat tar emot sjukskrivningar och säkerställer att dagen får en bra start.
Tjänsten är bred och varierad med fokus på administration, service och många kontaktytor. I rollen ingår bland annat beställningar och hantering av fakturor i VIP samt att stötta rektor i administrativa uppgifter såsom dokumentation, kallelser till elevkonferenser och diarieföring. Du administrerar och registrerar arbetstider i självservice, godkänner vikarieposter och beställer vikarier. Du ansvarar även för betygsadministration och arkivering, planerar och koordinerar mottagandet av nya elever samt har hand om nyckel- och blipphantering. Du säkerställer också att skolans materialbeställningar och leveranser hanteras på ett strukturerat och effektivt sätt.
Du har stor möjlighet att planera dina dagar själv, vilket ger frihet men också ställer krav på att du är självgående, strukturerad och bra på att prioritera. Då skolans vardag är händelserik behöver du vara flexibel och ha lätt för att anpassa dig till det som uppstår under dagen. Hos oss är vi måna om varandra och har en kultur där all personal hjälps åt där det behövs - vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg och välfungerande skolmiljö.
Din kompetens
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete och känner dig bekväm med uppgifter som schemaläggning, vikarieanskaffning, fakturering och enklare inköp. Du har ett gott sinne för ordning, är noggrann och har lätt för att prioritera, även när vardagen är händelserik. För att trivas hos oss tror vi att du uppskattar variationen i arbetet och gillar att ha en central roll, där du bidrar till att helheten fungerar smidigt. Du har en slutförd gymnasial utbildning och det positivt om du har erfarenhet av att arbeta i skoladministrativa system. Vi ser också gärna att du har arbetat inom skolverksamhet eller tidigare haft rollen som skoladministratör. Framför allt söker vi dig som har en positiv inställning, ett professionellt bemötande och som vill vara med och bidra till en välfungerande och trivsam skolmiljö. B-körkort är ett krav för den här tjänsten.
Vi erbjuder
När Gäddeholmsskolan till höstterminen flyttar in i sin nya skolbyggnad får du som skoladministratör en spännande möjlighet att vara med från början. Här ges du utrymme att påverka, utveckla och sätta din prägel på hur rollen och arbetet utformas.
På Gäddeholmsskolan arbetar all personal för elevernas bästa, oavsett profession. Tillsammans tar vi ansvar för att se varje elev och skapa en trygg, trivsam och inkluderande skolmiljö. Hos oss blir du en del av en skola med ett välorganiserat arbetssätt, ett gott arbetsklimat och en stark gemenskap. Gäddeholmsskolan är idag en grundskola med verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, och från nästa läsår blir vi en F-7 skola. Därefter växer skolan successivt för att på sikt bli en F-9-skola.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
