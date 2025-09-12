Skoladministratör till Brinellskolan
Fagersta kommun / Skolassistentjobb / Fagersta Visa alla skolassistentjobb i Fagersta
2025-09-12
, Norberg
, Skinnskatteberg
, Smedjebacken
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fagersta kommun i Fagersta
Fagersta ligger i norra Västmanland. Kommunen har en omfattande samverkan med närliggande kommuner. Det geografiska läget är mycket bra med närhet till ett stort befolkningsområde. I kommunen är vi idag cirka 13 100 invånare.
Välkommen till ett meningsfullt arbete och en arbetsplats där vi samarbetar för dem vi är till för utifrån kommunens gemensamma värdegrund; samarbete, trygghet, ansvar, respekt - STAR.
Hos oss har du möjlighet till bland annat friskvårdsbidrag och frikort till simhall, gym och utomhusbad.
Om arbetsplatsen - det här är vi!
Brinellskolan är en gymnasieskola i Fagersta kommun.
Skolan har tio nationella program samt introduktionsprogram, språkintroduktion, lärlingsutbildning och anpassad gymnasieskola. Skolan har ca 480 elever och 9/10 lärare har lärarlegitimation. Vi har ett välsorterat bibliotek och ett gott samarbete med företag, högskolor och universitet.
Vi jobbar för en skola dit elever och personal går med en känsla av trygghet och trivsel där individen har möjlighet till personlig utveckling. Brinellskolan har välutbildad och engagerad personal och vi strävar emot att hitta individuella lösningar så att alla elever skall kunna nå sin fulla potential oavsett om det gäller stöd eller extra utmaningar.
Ditt uppdrag
Som skoladministratör har du en viktig roll där du samordnar och administrerar elev- och personal, systemadministration samt övrigt vanligt förekommande administrativa arbetsuppgifter.
Du kommer att ha ansvar för administrativa arbetsuppgifter som bland annat:
- Elevadministration inklusive hantering av studieplaner, betyg och betygskataloger.
- Systemadministration (t.ex. Schoolsoft, Skola24 m.fl.)
- Beställningar och fakturamottagning
Arbetet är varierande och kräver stor flexibilitet. I dina arbetsuppgifter ingår service mot bland annat skolledning, medarbetare, elever och föräldrar.
Dina kvalifikationer och meriter
Vi söker dig med tidigare erfarenhet av liknande roller och som gärna har eftergymnasial utbildning inom administration, IT eller annat relevant område.
Du är samarbetsvillig och gillar att vara "en i laget".
Du har god digital kompetens.
Du är flexibel, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete.
Du är stresstålig och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt.
Du har lätt att anpassa dig till förändrade förhållanden.
Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av administrativa system som Schoolsoft, Skola24, Digitala Nationella Prov (DNP), Personec, Unit4 och att du är väl bekant med Officepaketet.
För anställning krävs uppvisande av utdrag från Polisens belastningsregister. Detta ska uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle.
Rekrytering kan komma att ske under ansökningsperioden. Intervjuer sker löpande.
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Vi eftersträvar en god åldersspridning och ser positivt på sökande ur alla åldrar. Vi strävar även efter att vara en arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Fagersta kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökande med kunskaper i finska i tal och skrift.
Vi har gjort våra val av annonskanaler och vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/99". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fagersta kommun
(org.nr 212000-2106) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Gymnasium, Brinellskolan Kontakt
Michael Alvbåge 0223-44969 Jobbnummer
9506979