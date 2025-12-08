Skoladministratör på Bodaskolan 7-9
2025-12-08
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Bodaskolan är en 7-9 skola med A-resurs, en särskild undervisningsgrupp, knuten till sig. På skolan går ungefär 500 elever. Skolan är en plats där människor från många olika kulturer möts. Vi jobbar för att alla ska ges utrymme, lust och möjlighet att utvecklas och där alla känner sig trygga, uppskattade och delaktiga. Kännetecknande för Bodaskolan är goda relationer, engagerade vuxna, som utgår från en helhetssyn på elevens utveckling, och elever som trivs och upplever att de lär sig mycket.
En central del av rollen som skoladministratör är att du tycker om att vara behjälplig och att du är serviceinriktad. Du kommer hjälpa elever, lärare och vårdnadshavare med diverse uppgifter, detta innebär många möten med människor under en dag. I dina arbetsuppgifter som skoladministratör kommer du även arbeta nära rektor och biträdande rektor med uppgifter som dyker upp, både planerade och de av mer akut karaktär.
Hantering av administrativa digitala system inom ekonomi, personal och elever är en betydande del av tjänsten. Du kommer vara stöd till skolledning vid tjänsteplanering, schemaläggning och budgetarbete. Löpande uppdatering av arbetstidsschema, lönehantering, arbetstidshantering. Utöver det kommer du administrera betyg, uppdatera elevschema utifrån anpassningar, skapa individuella scheman och rapportera statistik till myndigheter. Du kommer hantera bokningar, beställningar och vikarieanskaffning samt besvara inkommande telefonsamtal. Även posthantering, arkivering och uppgifter i ekonomisystem.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom PA/HR-området, offentlig förvaltning alternativt annan högskole- eller universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig kombinerat med relevant erfarenhet
Du har erfarenhet av administrativt arbete inom skolan eller annan verksamhet där du arbetat med liknande arbetsuppgifter. Du uttrycker dig väl i tal och skrift, har god datorvana och visar goda administrativa egenskaper. I rollen är det viktigt att du kan arbeta självständigt, ta egna initiativ samt beslut och prioritera bland arbetsuppgifter. Då du är en "spindel i nätet" är det viktigt att du är bra på att skapa goda relationer, har god samarbetsförmåga och skapar trygghet i de sammanhang du verkar. Vi söker dig som är serviceinriktad, har gott bemötande, är organisatorisk och har en god kommunikativ förmåga. Det är meriterande om du har erfarenhet av digitala system inom skola såsom IST admin, Heroma, Agresso, Skola 24, Timecare Pool, Unikum.Så ansöker du
