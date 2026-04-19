Skoladministration admin och stödpedagog på folkhögskola
S:ta Birgittas folkhögskola är en av tre katolska folkhögskolor i Sverige. Skolan har sitt säte i Älvsjö. Vi är en folkhögskola med 150-170 vuxenstuderande. Skolans grundläggande verksamhetsidé är att, utifrån den katolska socialfilosofins syn på människan och samhället samt regeringens fyra syften med folkbildningen, ge kurser som möjliggör för de studerande att komma vidare i livet genom högskolestudier eller arbete. Därför är skolans huvudverksamhet allmän kurs och en växande undersköterskeutbildning som ger behörighet att söka den skyddade yrkestiteln.
Vi söker nu en ny kollega till en kombinerad tjänst som utbildningsadministratör samt pedagogiskt arbete som studiestödare för studerande med särskilda behov (75% stöd / 25% administration).
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du varje dag gör skillnad för människor i deras studier och framtid?
Vi söker nu en engagerad och strukturerad medarbetare till en kombinerad roll där du får arbeta både administrativt och nära våra deltagare som studiestödare.
Hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten - en trygg punkt i vardagen för våra deltagare samtidigt som du säkerställer att vår administration håller hög kvalitet.
Om rollen
Tjänsten är en kombination av deltagarstöd och administration, där tyngdpunkten ligger på det stödjande arbetet.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med pedagogiskt stödarbete för våra studerande med särskilda stödbehov (till exempel NPF eller psykisk ohälsa). Du deltar som stödperson såväl i klassrummen under lektioner som en extra resurs för dem som behöver detta samt mellan och efter vissa lektioner i stöd med läxor, motivering och studieteknik. Du kommer att arbeta såväl på skolans allmänna kurs som skolans undersköterskeutbildning. Du ingår även i skolans deltagarhälsoteam.
De administrativa arbetsuppgifterna innebär att du kommer att vara en närvarande och tillgänglig kontakt i receptionen. Stötta deltagare i frågor kring studier, planering och myndighetskontakter. Arbeta med CSN-relaterade frågor, inklusive rapportering och stöd i ansökningar. Hantera administration kopplad till deltagare, såsom:
registrering och dokumentation
närvaro och intyg
studieplaner och scheman
Arbeta i relevanta system för rapportering till exempelvis CSN, SCB, Region Stockholm och Folkbildningsrådet. Bidra till struktur och kvalitet i skolans administrativa processer Samarbeta nära kollegor kring planering och uppföljning av utbildning.
Vi söker dig som...
Har eftergymnasial utbildning, gärna akademisk examen och pedagogisk utbildning. Folkhögskolelärarutbildning och förmåga att stötta deltagare i matteundervisningen är meriterande. Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom utbildning. Har god förståelse för CSN och studiestödssystem. Är strukturerad, noggrann och trygg i att arbeta i olika administrativa system. Har ett genuint intresse för människor och trivs i en stödjande roll. Har kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med NPF. Erfarenhet av arbete inom folkhögskola samt kunskap om folkbildningens uppdrag och regelverk.
Som person är du...
Varm, lyhörd och relationsskapande.
Självständig samt också en lagspelare.
Flexibel och lösningsorienterad.
Trygg i att möta människor med olika behov och bakgrund.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-04-19Övrig information
Då vi strävar efter en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen ser vi gärna manliga sökande till denna tjänst.
Rekrytering sker löpande - vänta därför inte med din ansökan.
Vill du vara med och göra skillnad? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
e-post
E-post: bengt.almstedt@stabirgitta.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "stödperson, skoladmin". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sveriges Katolska Folkhögskola
125 45 ÄLVSJÖ Arbetsplats
S:ta Birgittas Folkhögskola Kontakt
rektor
Bengt Almstedt bengt.almstedt@stabirgitta.se 0739480001 Jobbnummer
