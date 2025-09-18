Skol- och ungdomsbibliotekarie
2025-09-18
Här finns mötesplatser för kreativitet, gemenskap och fritid. I Skara har vi livsstilen som konkurrenskraft, här är det lätt att få livet att gå ihop. Inom verksamheten finns folkbiblioteket, forskningsbiblioteket med lek- och lärutställningen Bokäventyret, kulturevenemang, idrottsturism, föreningsstöd, badhus, idrotts-, mäss- och fritidsanläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för bibliotek, allmänkultur, evenemang ,idrottsturism, föreningsstöd och fritidsverksamhet samt driver ett nära arbete med kommunens föreningar. Verksamheterna styrs av kultur- och fritidsnämnden.
Arbetet innebär
Som Skol- och ungdomsbibliotekarie kommer du att vara med och forma ett strukturerat samarbete mellan folkbiblioteket och skolbiblioteken i Skara kommun, med fokus på grundskolan årskurs sju upp till gymnasiet.
Tjänsten är delad och kommer att ha inriktningen 50% folkbiblioteket och dess ungdomsavdelning, samt 50% skolbibliotek. Du kommer att ingå i ett team som tillsammans arbetar inom området. Du kommer att spela en avgörande roll i att främja läsning och lärande bland våra unga. Ditt arbete innebär att:
- Skapa och underhålla en inspirerande biblioteksmiljö som uppmuntrar barn och ungdomar att utforska litteratur och informationskällor.
- Tillsammans med kollegor och skolpersonal planera och genomföra engagerande program och aktiviteter som stimulerar intresset för läsning och lärande.
- Ge stöd till lärare och elever genom att erbjuda rådgivning och resurser som knyter an till skolans läroplan och elevernas intressen.
- Medieförsörjning anpassat efter målgruppens behov.
- Bygga relationer med elever för att förstå deras behov och hjälpa dem att utveckla en livslång kärlek till böcker och kunskap.
- Receptionspass och andra vanligen förekommande arbetsuppgifter på folkbiblioteket.
- Utveckla och driva folkbibliotekets ungdomsavdelning.
Ditt engagemang och din passion för litteratur kommer att inspirera och motivera våra unga besökare, och du får möjlighet att vara en viktig del av deras utbildningsresa.
Vem är du?
Som vår nya Skol- och ungdomsbibliotekarie är du en nyckelperson i att inspirera och stödja vår unga generation. Vi söker en kreativ och passionerad individ som älskar böcker och läsning och har en förmåga att föra detta intresse vidare till barn och ungdomar. Du är trygg inom området MIK och har god förmåga att förmedla detta till både individer och grupper. Du ska vara en lyhörd och empatisk person, som kan bygga förtroendefulla relationer och skapa en trygg miljö där elever känner sig bekväma att utforska litteraturens värld.
- Du är kommunikativ och kan engagera både barn och vuxna genom ditt sätt att förmedla kunskap.
- Med ditt entusiasmerande sätt skapar du lust och glädje för läsning och lärande.
- Du är flexibel och kan anpassa dig efter olika behov och förutsättningar.
- Du har en god förmåga att samarbeta med lärare och andra medarbetare för att främja en positiv lärandemiljö.
Vi tror att du är en person som älskar att dela med dig av din kunskap och passion för litteratur, samt att du har ett stort engagemang i att stödja utvecklingen hos våra ungdomar. Tillsammans kan vi göra vårt bibliotek till en plats där nyfikenhet och kreativitet blomstrar! I tjänsten ingår att tillsammans med kollegor på både folkbiblioteket och på skolorna planera arbetet för en god måluppfyllelse.
Kvalifikationer
Vi söker en engagerad Skol- och Ungdomsbibliotekarie som brinner för att vägleda och inspirera unga! För att lyckas i denna spännande roll bör du ha:
- Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan motsvarande utbildning.
- Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, gärna inom skola eller bibliotek.
- En kreativ och pedagogisk inställning som främjar läslust och informationssökande.
- Förmåga att samarbeta med lärare och skolpersonal för att integrera biblioteksresurser i undervisningen.
- Kunskaper om barn- och ungdomslitteratur samt aktuella trender inom biblioteksverksamhet.
- Kunskaper inom MIK-området.
- Utvecklade kommunikationsfärdigheter för att engagera och motivera elever.
- Innehar B-körkort.
Vi värdesätter också ett positivt förhållningssätt och en vilja att ständigt utvecklas inom sitt område. Om du känner att du har vad som krävs för att skapa en inspirerande och inkluderande biblioteksverksamhet, ser vi fram emot din ansökan!
Registerutdrag
Arbetsgivaren har en rätt och i många fall en skyldighet att ta del av utdrag från belastningsregister. Skyldigheten för arbetsgivaren inträffar i arbeten där medarbetaren kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Blir du aktuell för tjänsten ska du kunna lämna in ett registerutdrag från Polisens belastningsregister. Blankett för att beställa ett registerutdrag finns att ladda ner från Polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
