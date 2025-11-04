Skogsmedarbetare till Utemiljö Leksandsbostäder AB
2025-11-04
Vill du bidra till att göra Leksand till en ännu vackrare plats, för alla som bor och vistas i kommunen? Tycker du om att vara utomhus, oavsett väder? Väljer du kroppsarbete framför kontorsarbete, alla dagar på året? Svarar du ja på dessa frågor - läs då vidare!
Höjdpunkter med jobbet:
• Varierat arbete i vår utemiljö
• Möjlighet att ge service i världsklass
• Engagerade och inkluderande medarbetare
• Tillsammans med oss driva arbetet mot bolagets mål och vision Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Att jobba hos oss på Utemiljö ger dig en möjlighet att arbeta mångsidigt och varierat där ditt fokus kommer att ligga på Skog med olika arbetsuppgifter för att utemiljön upplevs som trygg, välskött och vacker året om. Arbetet är hela tiden föränderligt och det krävs att du har god förmåga att anpassa dig till de olika arbetsuppgifterna och viljan att utveckla din yrkesskicklighet. I tjänsten ingår att i samråd med arbetsledare och chef ta fram, verkställa och återrapportera skötselplaner utifrån beslutad skogsbruksplan för kommunens, i första hand, tätortsnära skog. Du kommer även att ha löpande kontakt med vår beställare, kommunens skog- och naturvårdsförvaltare.
Det här är en tillsvidaretjänst med en provanställningstid på 6 månader och ansvarig chef för rollen är Utemiljöchef.Profil
Det är ett krav att du har:
• relevant utbildning eller likvärdig arbetslivserfarenhet för tjänsten
• relevant motorsågsutbildning
• relevant röjsågsutbildning
• erfarenhet av att arbeta med motorsåg och skogsavverkning
• giltigt körkort med lägst B-behörighet
Det är meriterande om du har:
• avslutad och godkänd Naturbruksutbildning med inriktning skog
• erfarenhet av att köra traktor tillsammans med skogsvagn med kran
• SYN-utbildning i natur- och kulturmiljövård
• utbildning i APV (arbete på väg)
• erfarenhet av att hantera och köra trädgårdsmaskiner, redskapsbärare
• erfarenhet av yttre skötsel, parkskötsel
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper då vi på Leksandsbostäder jobbar med medledarskap där du och ditt agerande i vardagen är en viktig del i vår framgång.
För att trivas i rollen behöver du vara självgående, ha helhetsperspektiv och driva processer framåt. Du arbetar målinriktat och ser förbättringar som en naturlig del av ditt arbete. Du trivs utomhus i alla väder och har egenskaper som lagspelare, initiativrik, ansvarstagande och målinriktad.
Du har god självinsikt, är trygg i dig själv och bekväm med att representera kommunen i offentliga miljöer där servicetänk och gott omdöme är viktigt. Ett högt säkerhetstänk är särskilt viktigt då du kommer arbeta med skogsbruk. Du är van att använda datorer och system, behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, och har intresse för maskiner samt erfarenhet av att laga enklare fel på redskap - vilket är ett krav i rollen.
Om arbetsplatsen
Team Utemiljö består av Skog som den här rollen tillhör - vi slyröjer och hugger i kommunens tätortsnära skog. Vi driver en Verkstad - servar och felsöker kommunens och vår egen fordonspark. Servicegruppen - vi sköter om kossorna vid Limsjön, tillverkar bänkar/infotavlor som står längst våra leder. Gata - vi sköter om kommunens vägnät med snöröjning, sandning, grushyvling, vägslåtter och skyltning. Park - sköter om alla grönytor, parker, offentliga ytor och det är vi som smyckar kommunen med årstidsblomster. All vår verksamhet utgår från Limhagen där vi har våra personalutrymmen, verkstad, snickeri, upplagsplats och här finns också alla våra fordon.
Bolaget äger kring 1000 lägenheter och 40 lokaler, företrädesvis kontorslokaler samt SÄBO. Utöver vårt egna bestånd har bolaget två stora förvaltningsuppdrag: förvaltning av kommunens fastigheter, såsom skolor och kulturhus, samt ansvar för kommunens utemiljöer som gator, parker och offentliga platser.
Som kommunens ledande bostadsaktör vill vi vara en drivkraft för utvecklingen av vår fantastiska bygd, där tradition och nytänkande samverkar. Den tighta kommunsamverkan är något vi är stolta över.
Vi erbjuder dig
För oss är det viktigt att alla våra medarbetare hittar en balans mellan jobb och hem, känner trygghet i sin anställning och en ökad livskvalitet genom att jobba i bolaget. Lyckas vi med det lyckas vi också med vår gemensamma uppgift.
Vi arbetar aktivt med att skapa en arbetsplats som ger alla medarbetare rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi vill att all verksamhet ska ha ett hälsofrämjande synsätt och vi strävar efter ett rikt arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse, gemenskap och personlig utveckling för alla medarbetare.
Som medarbetare i Leksandsbostäder är du en viktig medspelare i vår ambition att skapa "Sveriges attraktivaste arbetsplats" För att lyckas med det tror vi att du som person är kommunikativ, lyhörd, noggrann, tydlig och engagerad. Du får dina kollegor och samarbetspartners att växa och känna medledarskap samtidigt som du är affärsmässig.
Läs mer om oss och vårt medledarskap här
Din ansökan
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Leksandsbostäder samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken. Ansökningshandlingarna består av CV och personligt brev.
Legitimation för att verifiera din identitet behöver uppvisas vid en eventuell intervju. Det är standard i alla våra rekryteringsprocesser.
Sista ansökningsdatum är den 23:e november.
Vi granskar CV:n löpande så det är bra om du skickar in din ansökan så fort som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Leksands kommun
(org.nr 212000-2163), http://www.leksand.se/ Kontakt
Utemiljöchef
Sofia Sjögren sofia.sjogren@leksand.se Jobbnummer
9588111