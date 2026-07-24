Skogsmaskininstruktör
Region Östergötland / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Linköping
2026-07-24
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eller i hela Sverige
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden. Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker en instruktör som företrädesvis ska undervisa i naturbruksprogrammets skogliga ämnen med maskininriktning, som till exempel skogsmaskiner nivå 1,2,3, samt motormanuella arbeten som röjsåg och motorsåg. Du ska ha förtrogenhet med moderna arbetsmetoder i skogsbruket.
Du ska ha lätt för att samarbeta, aktivt arbeta för skolans värdegrund och genom samverkan med skolans övriga personal bidra till ett ämnesövergripande arbetssätt.
Arbetsgrupp
Du kommer att organisatoriskt tillhöra Skogsenheten där vi är en arbetsgrupp med stark sammanhållning, som arbetar tillsammans med två av de viktigaste resurserna som finns, - Skogen och ungdomar.
Om dig
Du ska ha praktisk erfarenhet av arbete med modern teknik inom skogsbranschen samt en stor vilja att arbeta med ungdomar. Du ska inneha lägst B-körkort. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Det innebär att du tycker om att möta ungdomar på olika nivåer och kan leda, engagera och motivera för att få dem att vilja utvecklas inom ditt ämnesområde. Du är också strukturerad och har lätt att jobba tillsammans med andra då vi jobbar i arbetslag. Kompetens som skördarförare är meriterande.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Järngården 3 (visa karta
)
585 76 VRETA KLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vreta utbildningscentrum Jobbnummer
10010496