Skogsmaskinförare - SCA Graphic Sundsvall AB - Skogsbrukarjobb i Lycksele

SCA Graphic Sundsvall AB / Skogsbrukarjobb / Lycksele2021-04-13SCA Skog ABEn hållbar arbetsplats - en renare världVill du vara en viktig del av vår hållbara och effektiva värdekedja från skog till industri? Då kanske det är du som blir vår nästa skogsmaskinförare. Varmt välkommen med din ansökan!Hos SCA har vi en tydlig plan för våra medarbetare. Den hänger ihop med vårt syfte: att med skogens kraft bidra till en hållbar framtid. Oavsett var du är i livet har vi plats för dig som vill utveckla och utvecklas, göra skillnad och tänka nytt. När våra medarbetare växer, växer även vår verksamhet.Din nästa utmaningVi söker dig som vill jobba som vikarierande skogsmaskinförare i vårt slutavverkningslag med huvudsakligt arbetsområde inom Lycksele kommun. Med moderna maskiner och utrustning utförs uppdrag både på egen skog och hos privata markägare. Du och dina kollegor i laget arbetar mot fastställda mål och ansvarar i stor utsträckning själva för att planera och utföra arbetet. SCA fokuserar på att vara skogsägarens bästa val och har höga ambitioner att minimera miljöpåverkan i vår verksamhet.Som skogsmaskinförare utför du bland annat ett säkert och effektivt avverkningsarbete utifrån ett produktions-, kvalitets,- och kostnadsperspektiv. Rollen innefattar att ansvara för att maskiner kalibreras, används och servas på ett korrekt sätt samt att rapportera resultat, driftstatistik och avvikelser. Du är en förebild gällande säkerhet i det dagliga arbetet och du är SCAs ambassadör gentemot markärgare och andra intressenter.Vem är du?Du vill, tillsammans med kollegor, vara med och bidra till ett framgångsrikt team. God kommunikation och laganda inom arbetslaget är viktigt för dig likväl som fokus på säkerhet, ordning och reda. Du känner dig trygg med ensamarbete.B-körkort är ett krav och vi värdesätter erfarenhet från branschen. Skogsmaskinvana är meriterande.För oss är det också viktigt att ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden Respekt, Högklassighet och AnsvarVad erbjuder vi dig?Vi erbjuder dig ett arbete mitt i naturen med frihet under ansvar i en utvecklande och kvalitetsinriktad miljö med stort fokus på hållbarhet samt en hälsosam och säker arbetsmiljö. Vi jobbar medvetet för att skapa ett högt värde för individen och en stolthet över det vi gör tillsammans.Du kommer att få en introduktion och stöd för att kunna möta kraven i tjänsten som skogsmaskinförare.Tjänsten är ett vikariat till 2021-10-12 med eventuell möjlighet till förlängning.Vill du veta mer?Ytterligare upplysningar om tjänsten lämnas av:Mats Olofsson, gruppchef egna lag, telefon: 073-0682500 , mail: mats.olofsson@sca.com Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av :Catarina Thunström, HR-Business Partner, telefon 070-269 76 69 mail: catarina.thunstrom@sca.com Facklig kontaktperson för GS är Emil Flordal, telefon 070-312 51 05.Välkommen med din ansökan via www.sca.com, sista ansökningsdag är den 2021-05-02.Observera att urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.Om SCAKärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för tryck och förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.Varaktighet, arbetstidVikariat From 5 to 10 months2021-04-13UndefinedSista dag att ansöka är 2021-05-02SCA Graphic Sundsvall AB5689325