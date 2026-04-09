Skogskonsulenter för inventering av almsjuka
2026-04-09
Skogsstyrelsen genomför bekämpningsåtgärder genom inventering av almsjuka under sommaren 2026.
Östra Svealand-Gotlands distrikt söker nu 4-8 medarbetare för att medverka i inventeringen på Gotland. Arbetet beräknas pågå under augusti och början av september. Vi startar upp arbetet med en gemensam introduktion till arbetsuppgifterna i början av augusti, för att ni ska få bra förutsättningar för inventeringen.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgiften är att utföra fältinventering med syfte att hitta och registrera almar som drabbats av almsjuka. Arbetet innebär även kontakt med markägare, fastighetsägare och allmänhet i samband med fältarbetet där du ska kunna informera om det arbete som utförs.
Inventeringen genomförs där man kan förvänta sig att hitta almar, exempelvis i tät skog, i ängs- och betesmarker och på tomter. Du kommer att arbeta utomhus i varierande terräng och under varierande väderleksförhållanden.Kvalifikationer
Du har med fördel pågående eller genomförd högskoleutbildning inom områdena skog eller biologi. Erfarenhet av inventering i skog och mark är en merit liksom kunskap och erfarenhet av arbete med mobilt fältstöd.
Du ska kunna arbeta självständigt, ha god social förmåga i kontakt med människor du möter samt kunna kommunicera i tal och skrift på god svenska.
B-körkort är ett krav.Anställningsvillkor
4-8 visstidsanställningar under veckorna 32 till och med 37 eller enligt överenskommelse. Omfattning heltid. Placering vid kontoret i Visby.
Vi tillämpar förtroendearbetstid och individuell lönesättning.
Det kan bli aktuellt med eventuella nya tidsbegränsade anställningar i anslutning till annonserad period om behov finns.
Välkommen med din ansökan senast 30 april!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivare Skogsstyrelsen
551 83 JÖNKÖPING
Jönköping Kontakt
Jonatan Fogel jonatan.fogel@skogsstyrelsen.se 010-1721270
