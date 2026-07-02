Skogskonsulent med kulturmiljökompetens
Skogsstyrelsen / Skogsbrukarjobb / Växjö Visa alla skogsbrukarjobb i Växjö
2026-07-02
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Din blivande arbetsplats
Vi söker en skogskonsulent med högre kulturmiljökompetens och med goda kunskaper inom praktiskt skogsbruk.
I arbetet ingår
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att vara en regional resurs inom flera av våra verksamheter såsom tillsyn, rådgivning och uppdragsverksamhet. En stor del av ditt arbete kommer också att vara att arbeta med inventering inom hänsyn- kultur, den så kallade HK-inventeringen. Publiceringsdatum2026-07-02Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda kunskaper om skogslandskapets kulturmiljöer. God kommunikationsförmåga i tal och skrift är viktigt för tjänsten. Meriterande är om du har erfarenhet av att utbilda i SYNs kurser inom natur- och kulturmiljöhänsyn eller liknande, samt yrkesmässig pedagogisk kompetens.
Du bör ha universitets- eller högskoleexamen med inriktning arkeologi eller kulturmiljövård och goda kunskaper om skogsbruk. Alternativt skoglig utbildning med höga kunskaper inom kulturmiljövård.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Våra medarbetare behöver både ha integritet och en vilja att samverka. Som person bör du vara initiativrik, serviceinriktad och ha god samarbetsförmåga. Du behöver även ha lätt för att uttrycka dig i tal och skrift samt att på ett okomplicerat sätt kunna bemöta och föra dialog med människor i olika situationer.
Den vi söker är ansvarstagande och ska kunna jobba självständigt mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt.
B-körkort (manuell växellåda) är ett krav. Tjänsteresor inom region syd kommer förekomma.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att tillhöra Kalmar eller Kronobergs distrikt och vara placerad på något av dessa distrikts kontor.
Eftersom det är semestertider ber vi dig lämna ett meddelande om den du söker inte är på plats. Vi återkommer till dig när vi är tillbaka.
Välkommen med din ansökan via denna länk senast 23 augusti!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Skogsstyrelsen (visa karta
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551 83 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skogsstyrelsen Kontakt
Distriktschef
Krister Havskog krister.havskog@skogsstyrelsen.se 010-1721393 Jobbnummer
9988500