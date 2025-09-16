Skogskonsulent med inriktning tillsyn
Din blivande arbetsplats
Skogsstyrelsen söker dig som vill arbeta som skogskonsulent med huvudfokus på tillsyn som bland annat handlar om avverkningsanmälningar, ansökningar och samråd.
Vi söker nu en konsulent till Skaraborg-Fyrbodals distrikt som en del i att stärka vårt arbete med tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken. Du kommer att ha mycket kontakt med markägare och anställda inom skogsbruket, men även med andra intressenter kopplat till skogen. Som skogskonsulent får du ett jobb med varierande och stimulerande arbetsuppgifter samt löpande kompetensutveckling. Du kommer att ingå i en arbetsgrupp med andra erfarna tillsynshandläggare. Du kommer att jobba i en större geografi, då vi är en nationell myndighet.
Om Skaraborg-Fyrbodals distrikt
Distriktet har sitt arbetsområde inom del av Västra Götalands län. Distriktet har 22 medarbetare som är stationerade på distriktets kontor som finns i Skövde och Uddevalla. Distriktets arbetsuppgifter ligger inom en rad olika myndighetsuppgifter exempelvis lagtillsyn, skydd och skötsel av områden med höga naturvärden, inventeringar och rådgivning. Distriktet arbetar även på uppdrag åt externa kunder med till exempel utbildningar.
Arbetetsuppgifter
Du kommer att jobba med handläggning av avverkningsanmälningar, ansökningar, samråd och tillsyn enligt skogsvårdslagen och miljöbalken. Arbetsuppgifterna utförs främst på kontoret, men fältarbete kan förekomma. Arbetet innebär kontakter med skogsägare, andra aktiva inom skogsbruk och berörda myndigheter och organisationer. Som medarbetare på Skogsstyrelsen förväntas du bidra till utvecklingen av vår verksamhet.
Beroende på din kompetens, inriktning och verksamhetens behov kan även annat arbete bli aktuellt. Exempel på det kan vara att medverka i rådgivningsaktiviteter, inventeringar, olika projekt eller vår uppdragsverksamhet. Arbetet bedrivs över en större geografi än hemdistriktet så längre resor kan i enstaka fall behövas.
Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning alternativt en annan relevant utbildning med tillhörande erfarenhet inom vårt arbetsområde. Relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av skogsproduktion, de skogliga naturvårdsfrågorna och kunskaper om skogslevande arter. Erfarenhet av myndighetsutövning och förvaltningslagen är meriterande, liksom erfarenheter och kunskaper om miljöbalken och skogsvårdslagen. Vi värdesätter goda kunskaper inom IT/GIS.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett bra sätt. Du är eftertänksam och analytisk samt har förmåga att väga samman komplex information och du tar ansvar för att dina ärenden på ett rättssäkert och kommunikativt sätt drivs framåt. Den pågående rättsutvecklingen inom Skogsstyrelsens tillsynsarbete kan innebära förändringar i arbetsuppgifternas innehåll, vilket ställer krav på hög flexibilitet. Du är kommunikativ, pedagogisk och kan på ett förtroendefullt sätt föra dialog exempelvis kopplat till myndighetsbeslut med markägare, olika aktörer och intressenter inom skogssektorn.
Du har en värdegrund och integritet som gör att du kan identifiera dig med de krav som rollen som statsanställd förutsätter. Du ska bemöta och föra dialog med människor i olika situationer på ett förtroendeingivande och respektfullt sätt.
B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder 1 tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning, distansarbetsavtal och förtroendearbetstid. Möjlighet att arbeta hemifrån till viss del.
Stationering är på något av våra kontor i Skövde eller Uddevalla.
Välkommen med din ansökan senast 8 oktober!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har en ledaridé med följande värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen!
