Skogskonsulent för återvätningsplanering
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2026-06-16
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Din blivande arbetsplats
Skogsstyrelsen har ett uppdrag att genomföra återvätning av tidigare dikad torvmark. I syfte att fortsatt utveckla arbetet med återvätning söker vi därför en skogskonsulent för tillsvidareanställning till Östra Svealand-Gotlands distrikt. Du är Skogsstyrelsens ansikte utåt och har daglig kontakt med markägare i frågor om återvätning.
Återvätning innebär att grundvattennivån på en plats höjs för att minska utsläppet av växthusgaser. Återvätning är en klimatåtgärd som också har positiva effekter på den biologiska mångfalden. Arbetet med återvätning bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen bland annat Levande skogar och Minskad klimatpåverkan.
I arbetet ingår
Dina arbetsuppgifter som återvätningsplanerare innefattar hela kedjan från att initialt söka fram potentiella återvätningsområden till att slutligen fullfölja avtalade återvätningsåtgärder med upphandlad entreprenad. Det innebär att du längs vägen hanterar inkomna intresseanmälningar, för dialog med intresserade markägare, handlägger ärenden i vårt handläggningssystem, planerar dikespluggningsåtgärder, skriver avtal med markägare samt avropar grävmaskinsentreprenörer. Rollen erbjuder en hög grad av flexibilitet som innefattar både fält- och kontorsarbete där du har möjlighet att planera och styra din arbetsdag. Ett varierande och utmanande, men samtidigt mycket spännande arbete där det finns stora möjligheter till personlig utveckling.
Arbetet är självständigt och omväxlande med många olika kontaktytor. Vi samverkar mycket mellan distrikt och du kommer att arbeta med stöd av kompetenta och engagerade kollegor som är geografiskt spridda inom regionen. Du kommer att tillhöra Östra Svealand-Gotlands distrikt men kommer att jobba i en större geografi varför du ibland behöver resa och vara borta lite längre.
Som skogskonsulent får du ett varierande och stimulerande arbete med goda möjligheter till kompetensutveckling. Beroende på din kompetens, inriktning och verksamhetens behov kan även annat arbete bli aktuellt. Exempel på det kan vara att medverka i tillsynsarbete, rådgivningsaktiviteter, inventeringar, olika projekt eller vår uppdragsverksamhet. Publiceringsdatum2026-06-16Kvalifikationer
Du har en relevant högskoleutbildning med inriktning mot skog, biologi, naturgeografi, hydrologi, eller liknande ämnen. Du har erfarenhet av kundmöten, inklusive regelbundna kontakter och dialog med externa intressenter. Relevant arbetslivserfarenhet är meriterande. Vi ser gärna att du är van att arbeta i fält i skogliga miljöer. Erfarenhet av myndighetsutövning, kunskaper om hydrologi, arter, förvaltningslagen och naturvärdesbedömningar är meriterande. Vi värdesätter goda kunskaper inom IT/GIS.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en kommunikativ person som på ett förtroendefullt sätt kan föra dialog med markägare, myndigheter och olika aktörer inom skogssektorn. Vi söker dig som har en passion för att ta kontakt med nya människor och har förmågan att skapa förtroende samt drivs av att sluta avtal. Du samarbetar bra med andra samtidigt som du jobbar självständigt mot uppsatta mål på ett strukturerat sätt. Du har förmåga att väga samman komplex information. Du har förmåga och viljan att driva arbetsuppgifter från start till mål genom hela arbetsflödet och tar ansvar för att dina ärenden drivs framåt.
Du behöver en värdegrund och integritet som gör att du kan identifiera dig med de krav som rollen som statsanställd förutsätter.
B-körkort är ett krav.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% som inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde sker snarast eller enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell lönesättning, distansarbetsavtal och förtroendearbetstid.
Stationeringsort Täby, Uppsala eller Västerås.
Välkommen med din ansökan senast 26 juli.
Under sommaren kan frågor ställas till oss via Skogsstyrelsens växel, tfn 010-172 10 00. Vi arbetar med urval och kontakt för intervjubokning i nära anslutning efter sista ansökningsdag.
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger uthållig god avkastning samtidigt som biologisk mångfald och andra miljövärden bevaras. Vi arbetar också med att öka medvetandet om skogens betydelse för samhället.
Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vår medarbetar- och ledaridé har gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Dessa kompletteras i vårt dagliga arbete av den statliga värdegrunden.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: Om oss - Skogsstyrelsen samt Jobba hos oss - Skogsstyrelsen
Välkommen till Skogsstyrelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsstyrelsen
(org.nr 202100-5612), https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
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551 83 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skogsstyrelsen Kontakt
Kenneth Andersson, Saco-S 010-1721597 Jobbnummer
9965674