Skogsförvaltare till Park- och naturenheten
2025-12-23
Idag arbetar ungefär 320 personer på vår förvaltning och vi agerar på uppdrag från tekniska nämnden, miljö- och bygglovsnämnden och kommunstyrelseförvaltningen. Tekniska avdelningens viktiga uppdrag innehåller både förvaltning och teknikstöd i en expansiv kommun. Tillsammans skapar vi framtidens Järfälla - en plats för alla.
Tekniska avdelningen är en ny avdelning som i sin tur är del av den knappt ett år gamla samhällsbyggnadsförvaltningen.
Till Park- och naturenheten på Tekniska avdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen söker vi nu en driven Skogsförvaltare.
Dina arbetsuppgifter blir, att tillsammans med park- och naturteamet, utveckla kommunens skogliga natur- och friluftslivsvärden genom förvaltning och uppföljning av skötselplaner inom den bostadsnära skogen. I detta ingår också att upprätta avtal med skogsbolag vid försäljning av virke och flis. I arbetsuppgifterna ingår också att tillsammans med kommunekologer och jordbruksförvaltaren utveckla kulturlandskapets värden och förvaltning av vilt.
Du kommer arbeta med att utveckla kommunens kunskap om den biologiska mångfalden i skogen. Vidare kommer du att delta i frågor rörande exploatering och detaljplaner och svara på remisser från myndigheter och andra avdelningar. Arbetet innebär mycket samarbete och kontakter både inom och utanför Samhällsbyggnadsförvaltningen med tex medborgare, myndigheter och organisationer. Vidare ingår att göra beställningar/upphandlingar samt att leda och delta i projekt.Kvalifikationer
Du har en bred naturvetenskaplig/skoglig högskoleutbildning med inriktning mot biologi/ ekologi/naturvård eller har erfarenheter vi bedömer vara likvärdiga.
Det är ett krav att du har god datorvana och B-körkort.
Du har kunskaper om naturvårdsanpassad tätortsnära skogsvård, rödlistade arter och kulturhistoriska miljöer.
Goda kunskaper i svenska och stor förmåga och intresse av kommunikation är nödvändigt. GIS-kunskaper är önskvärda. Arbetslivserfarenhet av frågor och skötsel för att bibehålla biologiska värden i skogsmiljöer är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med/leda projekt samt erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande. Kunskap inom viltvård och innehav av jaktlicens (statligt jaktkort, jägarexamen och vapenlicens) är meriterande.
Du har intresse av att analysera och lösa problem samt är stabil och självgående som person. Arbetet kräver att du kan arbeta strukturerat och har gott omdöme med ett professionellt arbetssätt.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag.
På grund av julledighet kommer vi att börja granska ansökningarna i mitten av januari och återkommer med återkoppling så snart som möjligt.
