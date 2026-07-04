Skogsarbetare sökes

Pacifico Skogstjänst AB / Skogsbrukarjobb / Filipstad
2026-07-04


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För oss är det mycket viktigt med en hög serviceanda. Vi ställer därför höga förväntningar på din goda servicekänsla och smidighet i mötet med andra, samt en ansvarskänsla och stolthet i ditt yrkesutförande.
Vissa uppdrag kan innebära ett mer självständigt arbete, vilket kräver att du har en förmåga att planera hur uppdraget ska utföras och att du tar egna initiativ utifrån uppdragsbeskrivningen.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.
Körkort är inget krav men meriterande.
Arbetet är både röjning och plantering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03
E-post: pacifico@skogstjanstab.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pacifico Skogstjänst AB (org.nr 559479-5600)
682 30  FILIPSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Chef
Henri Micolta España
0703939884

Jobbnummer
9992681

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