Skogsarbetare, röjning
Svedjans Skogstjänst AB / Skogsbrukarjobb / Luleå Visa alla skogsbrukarjobb i Luleå
2026-06-06
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Hej,
Vi rekryterar nu röjsågsarbetare inför sommaren samt höstens röjningssäsong. Du kommer ingå i ett team om 1-4 personer var era huvudssakliga arbetsuppgifter kommer vara röjning på privatägd mark inom Luleå samt Bodens kommun. Objektena kommer bestå av vanlig ungskogsröjning samt förrensning inför maskinell avverkning.
Jobbet är förlagt på dagtid mån-fre.
Du som söker bör ha en god grundfysik då jobbet är fysiskt krävande och vi är ute i alla väderlekar, regn som värme.
Meriterande om du har kunskap om skogsbruket och använt dig utav röjsåg tidigare.
B-körkort är ett krav för jobbet.
Vänligen bifoga ditt Cv via mail och skriv några rader om dig själv.
Urval sker löpande och uppstart av arbete kan ske omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: svedjansskogstjanst@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svedjans Skogstjänst AB
(org.nr 559168-7297)
Norra Prästholm 465 (visa karta
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955 91 RÅNEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951014