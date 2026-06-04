Skogs- och lantbruksvärderare till Forum Fastighetsekonomi
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2026-06-04
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Skogs- och lantbruksvärderare
Jönköpings-, Dalarnas & Västerbottens län 3 tjänster ska tillsättas
Vill du arbeta i ett spännande gränsland mellan juridik, ekonomi och natur – med stor frihet, kvalificerade uppdrag och möjlighet att påverka din egen utveckling och ersättning? Då kan du vara den vi söker.
Hos Forum Fastighetsekonomi blir du en del av ett av Sveriges ledande värderingskonsultföretag inom kommersiella fastigheter, skog och lantbruk. Vi är cirka 50 medarbetare på 14 kontor runt om i landet och söker nu tre skogs- och lantbruksvärderare till vår Skogs- och Lantbruksavdelning i Jönköpings, Dalarnas och Västerbottens län.
Om rollen
Du kommer efter introduktion att självständigt och under eget ansvar arbeta med värdering av skogs- och lantbruksfastigheter. En stor del av uppdragen består av värderingar av skogsdominerade fastigheter samt intrångsvärderingar inom både skogs- och jordbruksmark.
Arbetet är omväxlande och rör sig mellan kontor, fältarbete och kundkontakter. Du verkar i ett dynamiskt område där juridik, ekonomi och skog möts, med kunder inom bland annat banker, myndigheter, kommuner, skogsbolag, större egendomar och privata markägare.
Du blir en del av vår Skogs- och Lantbruksgrupp som idag består av 12 erfarna kollegor med hög kompetens och stark laganda.
Vi söker dig som
Redan har viss erfarenhet från värdering, fastighetsrådgivning, mäkleri eller annan likartad verksamhet inom skog och lantbruk.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Är affärsmässig, självgående och resultatinriktad
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har god social förmåga och glimten i ögat
Är trygg i kunddialogen och van att ta eget ansvar
Uttrycker dig väl i tal och skrift
Har B-körkort
Skoglig utbildning på högskolenivå är ett krav, erfarenhet av skogs- och lantbruksvärdering samt intrångsvärdering är meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än bara ett arbete – du får en fri och utvecklande roll i ett företag som värdesätter kompetens, prestation och entreprenörskap.
Du får bland annat:
Generöst prestations- och bonussystem
Möjlighet till distansarbete
Stor frihet under ansvar
Ett omväxlande arbete med variation mellan kontor, natur och kund
Löpande internutbildningar och konferensresor
Friskvårdsbidrag
Ett kompetent och engagerat team med stark sammanhållning
Sista ansökningsdag 28 augusti 2026. Urval kan ske löpande, så vänta inte med din ansökan. Upplysningar: Affärsområdeschef skog- och lantbruk, Ulf Weitze, ulf.weitze@fforum.se
070-559 69 75.
Läs mer om oss på www.fforum.se
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare – inte Tillväxt Nyköping – som anställer dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7723178-2035763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Thread AB
(org.nr 556782-9766), https://jobb.tillvaxtnykoping.se
Västra Kvarngatan 64 (visa karta
)
611 32 NYKÖPING Arbetsplats
Tillväxt Nyköping Jobbnummer
9947593