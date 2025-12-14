Skog- och viltförvaltare | Mark- och exploateringsenheten
2025-12-14
Vill du leda arbetet med Mölndals långsiktiga utveckling? Nu söker vi en engagerad och driven Skog- och viltförvaltare inom Mark och Exploatering. Hos oss får du möjlighet att bidra till hållbar samhällsplanering, samverka med politik, organisation samt vara med och bygga morgondagens Mölndal.
Om Mark- och exploateringsenheten
Som en del av Göteborgsregionen är Mölndals stad inne i ett spännande och expansivt skede. Detta leder till stor efterfrågan på byggbar mark och hållbar planering. Samhällsbyggnadsförvaltningens mark- och exploateringsenhet ansvarar för stadens fastighetsägande, avtalsförhandlingar, plangenomförande och stadens exploateringsbudget. Publiceringsdatum2025-12-14Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en samordnare för stadens skogs- och viltförvaltning, en nyckelperson som vill vara med och utveckla vårt arbete med att förvalta och vårda stadens skogs- och viltresurser på ett långsiktigt och hållbart sätt.
Som samordnare har du en central roll i att hålla ihop stadens skogs- och viltfrågor. Du leder och samordnar arbetet med våra upphandlade skogsförvaltare och kommunjägare, och fungerar som stadens representant och expert i frågor som rör skog, vilt och markanvändning. Du säkerställer att stadens mål följs, prioriterar insatser och driver arbetet framåt tillsammans med våra konsulter och samarbetspartners.
Du ansvarar för att följa upp intäkter och kostnader kopplade till skogs- och viltförvaltningen och säkerställa att våra beslut grundar sig i både ekonomiska och ekologiska överväganden. I uppdraget ingår att hantera och upprätta jakträttsavtal med ansvar för förnyelser, uppsägningar, avgifter och uppföljning. Du kommer även att arbeta aktivt med våra jaktlag, uppdatera gamla avtal och bidra till att skapa en modern och rättssäker jaktförvaltning.
Arbetet innebär dagliga kontakter med kommuninvånare, markägare, skogsförvaltare, kommunjägare, entreprenörer och andra samhällsaktörer. Frågorna är ofta komplexa och av stor betydelse för invånarnas trygghet, inte minst kopplat till den växande vildsvinsproblematiken. Viltobservationer, dialog med boende och strategiskt arbete för att minska störningar och risker är återkommande inslag i din vardag.
Du samarbetar nära andra funktioner inom enheten och förvaltningen, men även med andra förvaltningar så som stadsserviceförvaltningen som ansvarar för skötsel av ridspår, stigar och friluftsområden och du deltar i gemensamma utvecklingsfrågor där skog och vilt berörs. Rollen är social, utåtriktad och kräver både lyhördhet och trygghet i att företräda staden i ibland utmanande samtal.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där naturvård, juridik, samhällsfrågor och invånarkontakter möts i en unik kombination. Ingen dag är den andra lik och du bidrar på riktigt till att skapa en hållbar och trygg livsmiljö för både människor och djur.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av skogs- och viltförvaltning, gärna från kommunal, statlig eller privat verksamhet. Du har en eftergymnasialutbildning inom exempelvis skogsbruksvetenskap, skoglig planering eller från jägmästarprogrammet alternativt har du byggt upp motsvarande kompetens genom relevant arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en Jägarexamen.
Du har mycket goda kunskaper om skogsbruk, viltförvaltning samt relaterade regelverk och känner dig trygg i att omsätta dem i praktiken. Erfarenhet av att hantera olika typer av upplåtelseavtal, gärna jakträttsavtal, är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen kräver självständighet, struktur och förmåga att driva arbetet framåt på egen hand. Du är kommunikativ, trygg och van vid att hantera frågor som ibland väcker starka känslor och du vågar ta diskussionerna när det behövs. Du trivs i en utåtriktad roll med många kontaktytor och känner dig bekväm i möten med allt från kommuninvånare till myndigheter och jaktlag.
Du är lösningsorienterad, prestigelös och har lätt att anpassa dig till skiftande situationer och uppdrag. Ett professionellt bemötande och ett rättssäkert arbetssätt är självklara delar av din vardag.
B-körkort är ett krav.
Om samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar övergripande för en hållbar utveckling av Mölndals stad, tätorter och landsbygd. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av staden och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.
I uppdraget ingår bland annat strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, plangenomförande samt förvaltning och utveckling av Mölndals stads egna fastighetsbestånd, investeringsprojekt, mark och exploatering, trafikutveckling samt långsiktig planering av mark- och vattenanvändning. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för stadens invånare och verksamheter.
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals Stad med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 11 januari.
Vi ser fram emot att höra från dig Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
