Skjutstativsförare till uppdrag via Shark Bemanning

Är du en trygg, driven och lösningsorienterad skjutstativsförare som söker nästa steg? Då kan det här vara rätt uppdrag för dig! Just nu söker vi på Shark Bemanning erfarna skjutstativsförare till uppdrag inom lager och logistik - där tempo, kvalitet och laganda står i centrum.
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av ett team som levererar med hjärta.
Om rollen
Som skjutstativsförare ansvarar du för att hantera varuflöden på ett säkert, effektivt och strukturerat sätt med hjälp av skjutstativtruck. Arbetet sker ofta i ett högt tempo och ställer krav på både noggrannhet och ansvarstagande. Du är en viktig del av kundens dagliga drift och bidrar till att verksamheten fungerar smidigt och effektivt.
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort med behörighet B3 (skjutstativ)
Har erfarenhet av truckkörning inom lager/logistik
Är strukturerad och trivs i ett högt arbetstempo
Är en lagspelare som även kan ta eget ansvar
Har god fysik och gillar ett aktivt arbete
Talar och förstår svenska obehindrat
Belastningsregister kan komma att begäras för vissa uppdrag.
Vad du får hos Shark Bemanning:
En trygg och engagerad arbetsgivare som ser dig som individ
Snabba och träffsäkra matchningar - rätt person på rätt plats
Möjligheter till utveckling inom lager, logistik och industri
Varför Shark?
Vi är tävlingsmänniskor som älskar att leverera - snabbt, effektivt och med kvalitet. Vårt mål är att vara den självklara partnern för både kunder och medarbetare. Hos oss är du inte bara ett namn i ett system - du är en viktig spelare i laget.
