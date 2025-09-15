Skjutstativsförare till Torsvik på dagtid
2025-09-15
Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Vi söker dig som har god erfarenhet av att köra skjutstativstruck, minst en erfarenhet på 6 månader till däcklager.
Arbetstiderna är dagtid 7-16 och 8-17 måndag till fredag.
Kunden ligger på Torsvik, där det går bra bussförbindelser som matchar arbetstiderna.
Vi erbjuder en visstidsanställning på 100% under 6 månader, med god möjlighet att få en tillsvidareanställning.
Vi ser gärna en start omgående då rekrytering sker löpnade.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som förekommer är främst påfyllning av däck med hjälp av truck. Du behöver ha god fysisk förmåga då du självklart hjälper till på andra avdelningar när det behövs. Ibland innebär det plock av däck och andra dagar behöver du hjälpa dina kollegor att lossa containers.
Meriterande om du har erfarenhet av klämtruck men inget krav.
Vad vi söker
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i under en arbetsdag. Du behöver vara noggrann och effektiv samt en god inställning för att lyckas. Du har tillräckligt god svenska för att kunna kommunicera med kollegor, då många inte kan engelska.
Använd fritexten för att beskriva vart du fått din skjutstativserfarenhet och hur lång den varit.Kvalifikationer
God svenska
Skjutstativ, B3 med erfarenhet
God fysisk förmåga
Meriterande:
Klämtruck
Tidigare erfarenhet
Tveka inte på att söka, vi hoppas att just du blir en del av vårat team!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
https://pokayoke.se/
Mimmi Hermansson mh@pokayoke.se
