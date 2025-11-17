Skjutstativsförare till Hallsberg
2025-11-17
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Är du driven och trivs med att arbeta fysiskt? Har du dessutom truckkort och vill arbeta målinriktat på ett lager där hög kvalité är av yttersta vikt?
Då kan du vara den vi söker för tjänsten som skjutstativsförare till vår kund i Hallsberg.
BESKRIVNING AV ARBETSUPPGIFTER
PerformIQ söker för kunds räkning en skjutstativsförare med ett stort driv. Tjänsten passar därför dig som är strukturerad, stresstålig och hjälper till där det behövs då företaget förespråkar gott samarbete och effektivitet.
Som truckförare kommer du exempelvis att arbeta med:
• Inleverans
• Utleverans
• Plockning med skjutstivstruck
Tjänsten passar dig som är en lagspelare ut i fingerspetsarna samt att du har tidigare erfarenhet av skjutstativstruck.
Personprofil
Vi söker dig som har erfarenhet av att köra skjutstativstruck där inleverans/utleverans av något slag har varit en central arbetsuppgift. Tjänsten passar dig som är noggrann och strukturerad samt kan arbeta på ett effektivt sätt under stressiga förhållanden.
För att lyckas i rollen som lagerarbetare krävs vidare:
• Du är noggrann i ditt arbete
• Svenska i tal och skrift
• Gymnasial utbildning
• Truckkort A+B
Vi ser att du som söker är en person som gillar högt tempo, arbeta i team samt fysiskt. Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som lagerarbetare.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid till att börja med. Kan eventuellt övergå till tvåskift längre fram.
Plats: Hallsberg
Om PerformIQ
Skicka in din ansökan genom att trycka på "ansök". Ansök redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
