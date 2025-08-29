Skjutstativsförare sökes på deltid i Helsingborg!
2025-08-29
Vill du ta nästa steg i din karriär som truckförare? Vi söker efter engagerade konsulter att ansluta till vårt team på deltid i Helsingborg. Välkommen med din ansökan!
Som truckförare kommer du att spela en nyckelroll i vårt lager och bidra till att säkerställa effektiv hantering av varor och material.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
• Plockning, packning och utlastning: Ansvar för att noggrant plocka produkter enligt order, packa dem för leverans och lasta ut dem från lagret i enlighet med företagets riktlinjer och säkerhetsföreskrifter.
• Truckkörning och materialhantering: Användning av truck för att flytta, lyfta och placera varor på rätt platser i lagret, samt utföra allmänna lageruppgifter som inventering och hantering av lagerutrustning.
• Säkerhets- och kvalitetskontroll: Utföra regelbundna kontroller av truckar och utrustning för att säkerställa deras korrekta funktion, samt bidra till att upprätthålla höga kvalitetsstandarder och säkerhetsprotokoll.
• Prestationsmätning med KPIer och mätetal, du behöver trivas med att arbeta prestationsbaserat.
Arbetstiderna är förlagda antingen dagtid 07-16, skift med morgonpass 06-15 eller kvällspass 15-23. Du behöver vara flexibel vad gäller pass- och tider, det kan variera och ändras med kort varsel.
Studentconsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli anställds av oss som ambulerande konsult.
DETTA SÖKER VIKvalifikationer
• Körkort och tillgång till bil
• Körkort för truck A+B.Det är meriterande om du har erfarenhet av att köra skjutstativtruck.
• Flexibilitet för att arbeta olika arbetstider och kunna anpassa sig efter ändrade arbetstider med kort varsel.
• Erfarenhet av truckkörning och lagerarbete är meriterande
• God fysisk form och förmåga att lyfta tunga föremål
• Starkt fokus på säkerhet och kvalitet i arbetet
Välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
