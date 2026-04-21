Skjutstativförare sökes för uppdrag under sommaren!
2026-04-21
Publiceringsdatum2026-04-21Om tjänsten
Uniflex söker nu lagermedarbetare med erfarenhet av skjutstativ för lageruppdrag i sommar i Göteborg med omnejd! Vi söker dig som är framåt och positiv och som vill jobba på lager.
Beroende på uppdrag kan arbetsuppgifter och arbetstider variera, men arbetet är förlagt på dagtid.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Exempel på arbetsuppifter:
• Inleverans och kontroll av godset som kommer in på lagret
• Lageradministration och orderhantering
• Möta och hjälpa kunder
• Truckkörning, plock och pack
Vem är du?
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du arbetat med liknande arbetsuppgifter sedan tidigare. Vi söker dig som trivs inom lagerbranschen och har erfarenhet av att köra skjutstativ. Du behöver även vara en lagspelare som gillar att samarbeta i ett mindre team. Vi söker dig som är framåt och positiv som person och letar efter ett arbete inom lager. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Kvalifikationer för tjänsten:
• Erfarenhet av lagerarbete och grundläggande kunskap om lagerprocesser
• Förmåga att använda och navigera inom olika teknikplattformar och lagerhanteringssystem
• Social person som har lätt för att lära
• Strukturerad
• B-körkort
• Truckkort: A:1-4,B:1-4 är ett krav
• Erfarenhet av att köra skjutstativ, ledstaplare och motviktstruck
Om verksamheten
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://uniflex.se/
Drakegatan 6-10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se +46733326013 Jobbnummer
9867724