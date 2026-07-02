Skjutstativförare
Randstad AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad söker nu engagerade och skickliga skjutstativförare för spännande uppdrag hos våra kunder i Göteborg. Till dessa tjänster lägger vi avgörande vikt vid din tidigare erfarenhet; vi söker dig som är trygg, snabb och besitter en hög teknisk färdighet i din truckkörning, särskilt när det kommer till hantering på höga höjder.Om tjänsten
Som ambulerande konsult hos Randstad blir du vår expert ute hos kunderna. Det krävs det att du har en gedigen bakgrund inom lager och logistik med skjutstativtrucken (B3) som ditt främsta arbetsredskap. Du är van vid att hantera gods i smala gångar, har god lagervana och trivs i miljöer där tempot är högt och säkerhetsmarginalerna små.
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet: Lång och dokumenterad erfarenhet av att köra just skjutstativtruck.
Hög precision: Extremt gott säkerhetstänk – du vet exakt hur man manövrerar effektivt i trånga utrymmen och på höga höjder.
Flexibilitet: Förmågan att snabbt sätta dig in i nya lagersystem, rutiner och olika typer av skjutstativtruckar.
Arbetsmoral: En professionell inställning och ett driv att alltid leverera med hög kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Skjutstativskörning: Säker och effektiv hantering, in- och utlastning av gods i höglager.
Hantering av in- och utleveranser samt försörjning av plockplatser.
Optimering av lagerflödet där din erfarenhet som förare minimerar felmarginalerna.
Vad vi erbjuder: Som konsult hos oss får du tryggheten i ett kollektivavtal med förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård och försäkringar. Du blir en del av ett team där din specialistkompetens värderas högt och där vi matchar din erfarenhet med rätt utmaning.
Ansvarsområden
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och samarbetsvillig, då vi ofta arbetar i team.
Är ansvarstagande och noggrann, med ett naturligt fokus på säkerhet för både dig själv och dina kollegor.
Har en positiv attityd och är beredd att hugga i där det behövs på lagret.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Giltigt truckkort med behörighet B3 (Skjutstativtruck) är ett absolut krav (A+B i övrigt).
Dokumenterad och färsk erfarenhet av skjutstativskörning i höglagermiljö.
God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
God fysisk förmåga då även andra lageruppgifter och vissa lyft förekommer.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/76f08e52-754f-464e-b940-990693015356
418 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9990404