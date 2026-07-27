Skjutstativförare - Sommarjobb Flen

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Flen
2026-07-27


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Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Flen, Katrineholm, Eskilstuna, Gnesta, Vingåker eller i hela Sverige

Är du en trygg och erfaren skjutstativförare som vill ha ett heltidsjobb i sommar? Då söker vi dig till vår kunds fryslager i Flen.
Är du en trygg och erfaren skjutstativförare som vill ha ett heltidsjobb i sommar? Då söker vi dig till vår kunds fryslager i Flen.
Det här är ett sommaruppdrag för dig som är säker i din truckkörning och trivs i ett strukturerat lagerflöde med högt tempo. Arbetet sker i frysmiljö, så du behöver vara bekväm med att arbeta i kyla under hela arbetspasset.
Skjutstativkörning är din huvudsakliga arbetsuppgift – vi söker alltså dig som verkligen kan köra och är trygg med att arbeta på hög höjd.

Publiceringsdatum
2026-07-27

Arbetsuppgifter
Köra skjutstativtruck i höglager
In- och utplacering av gods
Säkerställa korrekt lagerplacering enligt rutiner
Bidra till ordning, kvalitet och ett effektivt varuflöde

DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har giltigt truckkort A och B
Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativkörning
Är trygg med arbete på hög höjd
Har god svenska i tal och skrift
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i högt tempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
StudentConsulting Sweden AB (publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Taljavägen 6 (visa karta)
642 91  FLEN

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Melanie Carinci
linkoping.norrkoping@studentconsulting.com

Jobbnummer
10013424

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