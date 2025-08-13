Skipasskassör/Receptionist i vackra Lofsdalen
Lofsdalens Fjällanläggningar AB / Butikssäljarjobb / Härjedalen Visa alla butikssäljarjobb i Härjedalen
2025-08-13
Skidorten Lofsdalen brukar kallas "den lilla byn med den stora skidåkningen". Lofsdalen ligger i Härjedalen, 50 mil ifrån Sthlm. Fjället erbjuder fantastisk skidåkning med Sveriges tredje högsta fallhöjd (492 m) ifrån toppen på 1125 m.ö.h
Lofsdalen har ett hjärta som logga. Ett hjärta som betyder äkthet, kärlek, passion, personligt och genuint engagemang. Vi är en skidort som berör och som skapar oförglömliga minnen och upplevelser.
Lofsdalens Fjällanläggningar AB driver skidanläggningen med hjälp av 9 liftar (varav 2 moderna 6-stolsliftar) och 25 nedfarter. Förutom dessa har vi Sportshop, Skiduthyrning, Skidskola, Aktiviteter, Kommersiellt boende, Bikepark, Skybar, Padelhall m.m. Vi är totalt ca 65 anställda varav ca 15 på helår och övriga på säsong. Personalbostad finns att hyra.
Säsongen startar i mitten av december och pågår fram till mitten av april.
Är du redo för en fantastisk vintersäsong?
Ett spännande äventyr i en vacker fjällvärld, där du får träffa många nya människor, få vänner för livet, få egna och bidra till våra gästers oförglömliga minnen, samt få arbetslivserfarenhet ifrån den spännande och växande turistbranschen. En vinter med snö, fjäll, skidåkning och glädje.
I vårt ny Gästcenter ligger vår reception och sportshop. Gästcentret är stor byggnad som inrymmer reception, skipasskassor, ny sportshop, ny skiduthyrning, nyckelutlämning till boenden, kontor mm.
Vi söker skipasskassör/receptionist till vårt gästcenter. Arbetet är mycket varierande och utvecklande då det ingår försäljning av skipass (liftkort), receptionsarbete, försäljning i vår sportshop, bokningar mm
Du vara mycket social, älskar mötet med nya människor, glad, noggrann, engagerad, stresstålig och vara mycket serviceinriktad.
Arbetet kräver stor noggrannhet och flexibilitet.
Du ska bidra med ditt engagemang och leende till våra gästers välbefinnande, upplevelser och minnen.
Meriterande är: butik/kassavana, receptionserfarenhet, arbete med liftkortssystemet SKIDATA.
Vi kallar på intervjuer, löpande. I enlighet med GDPR så förbehåller vi oss rätten att behålla din ansöka tills dess att tjänsterna är tillsatta.
I din ansökan vill vi se, personligt brev, CV, referenser och bild. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: jonny.larsson@lofsdalen.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skipasskassör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lofsdalens Fjällanläggningar AB
(org.nr 556089-4924), http://www.lofsdalen.com
Högbäcksvägen 3 (visa karta
)
842 96 LOFSDALEN Kontakt
Platschef
Jonny Larsson jonny.larsson@lofsdalen.com 068055303, 0768288700 Jobbnummer
9456640