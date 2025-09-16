Skill söker svetsare till kund i Tranås
Skill Rekrytering & Bemanning AB / Svetsarjobb / Tranås
Vår kund grundades i Tranås 1966. Företaget var från början ett entrepenörsföretag som genom åren utvecklas till en av marknadens mest ansedda inom plåtarbete utanför standard. Kund arbetar med att hantera specialprojekt inom kvalificerad plåtbearbetning så som laserskärning, kapning, kantpressning, stansning och svetsning. Vi är en komplett leverantör som ombesörjer ytbehandlingar av olika slag. Arbetsuppgifter
Som svetsare hos vår kund kommer du att ha en viktig roll i att skapa högkvalitativa komponenter till kunds räkning. Vi söker nu en person med erfarenhet av MIG/MAG svetsning. I det dagliga arbetet ingår att läsa och förstå ritningsunderlag. Kraven är höga och serierna är små så det krävs en stor noggrannhet i alla moment. Andra arbetsuppgifter som ingår i denna tjänst är truck- och traverskörning. Placeringsort för tjänsten är Tranås och arbetstiderna innefattar dagtid.
Du bör ha förmågan att läsa tekniska ritningar och specifikationer samt ha erfarenhet av att arbeta i en industriell miljö. Vidare bör du ha en hög arbetsmoral och en stark vilja att lära dig och utvecklas. Vi tror att du är noggrann och du känner stort ansvar för att hålla en hög kvalité i ditt arbete.
Krav: * Gymnasieutbildning med någon form av teknisk eller praktisk inriktning, gärna mot verkstadsindustrin * Svetslicens (ISO 3834) inom MIG/MAG * Goda kunskaper i ritningsläsning * Truck och Traverskort Förutom ovan kompetenser och erfarenheter söker vi dig som är en positiv kollega som uppskattar att vara en del av ett härligt team.
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du inledningsvis anställs av Skill och jobbar på uppdrag hos kundföretaget. Du är varmt välkommen med din ansökan på skill.se. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta ansvariga rekryterare Gentonis Gjikokaj, gentonis.gjikokaj@skill.se
