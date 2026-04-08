Skill Scandinavia söker en löneadministratör
2026-04-08
Om rollen
Du ingår i teamet Ekonomi & Lön, en central stödfunktion i organisationen. Här arbetar du nära en senior lönespecialist, en lönespecialist samt kollegor inom redovisning. Rollen innebär ett nära samarbete i teamet där ni tillsammans säkerställer att löneprocessen håller hög kvalitet och fungerar effektivt.
Du blir en aktiv del i det operativa lönearbetet med fokus på att hantera våra konsulters löner. Löneprocessen är omfattande, med cirka 1200 löner per månad, och du är med i hela flödet - från insamling och kontroll av underlag till färdig lönekörning.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Handlägga löner och arbeta operativt i hela löneprocessen
Säkerställa att underlag är korrekt attesterade och följa upp avvikelser
Hämta, sammanställa och kvalitetssäkra data från olika system (Intelliplan/Hailey, Hogia)
Kontrollera och stämma av löneunderlag såsom frånvaro, ledighet, garanti och andra avvikelser
Arbeta med avtalstolkning och hantering av olika kollektivavtal
Stötta konsultchefer i lönerelaterade ärenden
Bidra i förbättringsarbete och hantera administrativa uppgifter framförallt kopplade till lön
Placeringsort är Linköping och du rapporterar till CFO.
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom lön och minst ett års erfarenhet inom löneadministration. Har du arbetat i Hogia eller liknande lönesystem är det meriterande, men viktigast är att du har en vilja att lära.
För att lyckas i rollen är du noggrann och strukturerad med ett öga för detaljer. Du är självgående men trivs i samarbete med andra och har ett serviceinriktat förhållningssätt i kontakten med kollegor. Vidare är du lyhörd, ansvarstagande och har ett intresse för att förstå helheten i löneprocessen, inklusive avtalstolkning och förbättringsarbete.
Skill - Hos oss får du mer än ett jobb Skill är ett modernt kompetensföretag med ett brett tjänsteutbud inom rekrytering, bemanning, hr-tjänster och kompetensutveckling. Vi har en stark kundbas i teknik- och industriföretag samt inom IT och tech. På Skill tror vi att en god balans mellan arbete och fritid är nyckeln till hållbar framgång.
Därför erbjuder vi:
Flexibel arbetstid och möjlighet för dig att arbeta hemifrån vid behov
30 dagars semester - vi värdesätter tid för din återhämtning
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och möjlighet att arbeta ideellt på arbetstid
Möjlighet till utveckling och lärande - vi vill att du ska kunna växa tillsammans med oss
Ett hållbart arbetsliv med ambitionen att det ska vara roligt att gå till jobbet
En kultur präglad av värme och gemenskap där vi uppmuntrar olikheter
Hos oss är människorna hjärtat i allt vi gör. Som ny kollega hos oss vill vi att du ska känna dig omfamnad och vara en i gänget från din första dag. Omkring dig finner du engagerade och stöttande kollegor som hjälper dig i din onboardingresa. Vi tror på styrkan att göra saker tillsammans, för när vi hjälps åt når vi alltid lite längre. Välkommen till en arbetsplats där vi tror på varandra, främjar utveckling och har kul längs vägen!
Ansökningsförfarande Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
582 54 LINKÖPING
