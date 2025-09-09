Skiftledare till välkänd fastfoodkedja
2025-09-09
Vill du vara med och leda ett team i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik? Vår välkända snabbmatskedja står inför en spännande expansion - och nu söker vi drivna och engagerade skiftledare som vill växa tillsammans med oss!
Vilka är vi?
Ett av världens mest ikoniska snabbmatskedjor kommer nu till Sverige och vi börjar nu och etablerar oss i Stockholm! Vi växer snabbt och planerar att expandera över hela Sverige fram till 2026. Vår ambition är att bli kända för våra goda och prisvärda rätter, samt att ge våra gäster en fantastisk upplevelse. Vi söker nu passionerade och drivna personer till både service och kök för att vara med på vår resa i Stockholm.
Om rollen
Som skiftledare är du en nyckelperson i det dagliga arbetet på restaurangen. Du ansvarar för att skiftet fungerar smidigt, leder ditt team med energi och säkerställer att både gäster och medarbetare får en positiv upplevelse.
Leda och coacha teamet under skiftet
Säkerställa hög kvalitet i service, mat och renlighet
Ansvara för kassa, bemanning och drift under ditt skift
Motivera medarbetare och skapa en god arbetsmiljö
Agera som förebild och problemlösare vid behov
Vem är du?
Har erfarenhet från servicebranschen, gärna inom snabbmat
Trivs i en ledarroll och gillar att ta ansvar
Är lösningsorienterad, positiv och kommunikativ
Har förmågan att arbeta effektivt i ett högt tempo
Har god svenska i tal och skrift (engelska är ett plus)
Tidigare erfarenhet som skiftledare är meriterande men inte ett krav - rätt inställning och vilja att lära är viktigast!
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en fartfylld och spännande arbetsplats mitt under en stor expansion. Det innebär goda möjligheter för personlig och professionell utveckling. Här får du möjlighet att växa tillsammans med oss när vi etablerar oss på den svenska marknaden.
Är du vår nästa ledarstjärna?
Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande!
