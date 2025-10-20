Skiftledare, Stockholmsområdet
2025-10-20
Om Rollen Som Skiftledare på Holy Greens är du en person som älskar service och som drivs av att leda den dagliga driften tillsammans med kollegorna. Du leder och fördelar arbetet inom ditt tilldelade skift och arbetar löpande för att säkerställa så att verksamhetens rutiner samt enhetens mål efterföljs. I tjänsten som Skiftledare arbetar du nära Restaurangchefen och tillsammans ansvarar ni för diverse personalrelaterade frågor samt ev. frånvaroanmälningar.
Kvalifikationer För att lyckas i rollen som Skiftledare är du en naturlig lagspelare som tar dig an våra dagliga utmaningar med ett stort lösningsorienterat sinne. Du är förtroendeingivande, handlingskraftig men samtidigt ödmjuk och prestigelös. Meriterande: Du har tidigare erfarenhet från en liknande roll med ledande befattning
Vad får du? Du blir en del en stark kultur och får arbeta med passionerade kollegor Du får vara med på en resa där vi gör Sverige lite mer hälsosamt och hållbart varje dag Möjligheten att äta Sveriges godaste sallader på daglig basis Kollektivavtal, friskvård, företagshälsovård
Arbetstiderna varierar och du behöver kunna arbeta både dagtid, kväll och helg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holy Greens AB
(org.nr 556927-7055), https://holygreens.se Arbetsplats
Holy Greens Jobbnummer
9565858