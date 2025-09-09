Skiftledare i Kungsängen
Vill du ta nästa steg i din lager- eller produktionskarriär och utvecklas i ett företag som växer kraftigt? Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade skiftledare till våra två skiftlag (06-15 och 15-23) för att förstärka vårt team. Du erbjuds ett omväxlande arbete där du ansvarar för både skiftledning och deltagande i den dagliga driften.
Ansvarsområden inom lager, produktion och ledarskap Leda, coacha och motivera ett team inom produktion, plock, pack och lagerhantering av livsmedel
Själv delta aktivt i det dagliga arbetet, inklusive in- och utlastning samt omflyttning i kyl- och fryslager
Säkerställa kvalitet och leveransprecision till kunder inom fackhandeln.
Lösa problem och snabbt prioritera vid plötsliga förändringar eller ökade kundkrav
Bidra till kontinuerlig förbättring av processer och arbetsmiljö
Krav och kvalifikationer för tjänsten som skiftledare inom lager/produktion Erfarenhet av lagerarbete, produktion eller logistik är ett krav
Ledarskapserfarenhet och vana av att arbeta i skift är meriterande
Förmåga att hantera stressiga situationer och hålla flera bollar i luften samtidigt
Truckkort ses som en fördel, särskilt för skiftledare (A, B-behörighet)
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift
Vem är du? Engagerad, driven och lösningsorienterad lagspelare
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och inspirera andra, och som är flexibel samt engagerad oavsett bakgrund eller ålder. Personligheten är viktig - du gillar att ta initiativ, har viljan att utvecklas och bidrar till en positiv laganda. Våra skift består av personer mellan 20-55 år med olika bakgrunder. Du behöver vara stresstålig, handlingskraftig, kunna prioritera och snabbt anpassa dig efter kundernas och verksamhetens behov.
Arbetstider och anställningsform Detta är en direktrekrytering till vår kund. Provanställning tillämpas
Fasta skift: dag 06:00-15:00 eller kväll 15:00-23:00 (ej rotation mellan skift)
Arbete på vardagar, men vissa helgpass förekommer vid högsäsong och större beställningar
Vad erbjuder vi? Arbete i ett expanderande företag där du får stora möjligheter att påverka
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter i en mindre, sammansvetsad organisation med närhet till ledning
Gym på arbetsplatsen samt friskvårdsbidrag
Ansökan och kontakt
Är du rätt person för att bidra till vårt engagerade och flexibla team? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande.
