Skiftledare 75 %
Streetfood i Uppsala AB / Restaurangbiträdesjobb / Uppsala Visa alla restaurangbiträdesjobb i Uppsala
2026-07-03
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Skiftledare på 75 % sökes till Bastard Burgers Gränby.
Välkommen till Bastard Burgers!
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mycket progressiv och ständigt utvecklande miljö. Tillsammans med andra kollegor är du med och skapar nästa generations streetfood.
I din roll kan du förvänta dig mycket skratt, samarbeten, utmaningar och utveckling. Att vara en Leader of Bastard betyder att du är flexibel, ser möjligheter och har stor förståelse för hela restaurangen, så väl köket som kassan. Genom ett positivt mindset är du högst delaktig i att få ditt team att arbeta tillsammans. En Leader of Bastard leder med gott exempel i enlighet med Bastard Burgers ledarskapsprinciper och värderingar Kultur, Kvalité och Människor.
I rollen förväntas du ta ett högt ägandeskap för tilldelad enhet samt strävar efter att ge bästa kvalité och service till våra gäster. Genom att följa Bastard Burgers strukturer, rutiner samt använder vår sociala plattform för att interagera med dina kollegor, bidrar du till en "vi-känsla" som kan ta oss hur långt som helst. Vi kommer göra vårt bästa för att du ska utvecklas men vi förväntar oss också ditt engagemang och nyfikenhet och på så sätt skapar vi kontinuerligt lärande.
Skiftledare
Om rollen
Som skiftledare är du ansvarig för ditt skift, det innebär att du hjälper restaurangchef och ass. restaurangchef i dess dagliga sysslor samt att enheten drivs enligt företagets riktlinjer och värderingar. Du är samtidigt ansvarig för att arbeta, utvärdera och aktivt hitta nya förbättringar inom ditt ansvarsområde. Detta rapporteras till RC och ASS.
Är ej Restaurangchef eller assisterande restaurangchef på plats så är du högst ansvarig. Arbetet har ett driftsfokus, där du förväntas arbeta i både kök och kassa (antingen 75/25 eller vice versa) samt upprätthålla Bastard Burgers standard avseende renlighet, snabbhet, service och kvalitet.
Kravspecifikation:
Utbildningskrav: inget
Krav på erfarenhet: ingen, men meriterande med tidigare erfarenhet av serviceyrken, gärna i resturangbranchen med viss erfarenhet av personalledning
Språkkrav: talar engelska eller svenska. Meriterande om du behärskar båda språken.
Önskvärda egenskaper och beteenden: vi ser gärna att du är ansvarstagande & stresstålig, har en positiv attityd, har ett engagemang för Bastard Burgers och har gärna koll på oss sedan tidigare!
Möjlighet att arbeta flexibla timmar, inklusive kväller och helger
Vi ser även gärna att du bor i närområdet av enheten
Vi erbjuder dig
Bastard Burgers värdeord är kvalité, kultur och människor, där dessa ligger till grund för gemensamma mål. En tjänst hos oss innebär en möjlighet att få vara delaktig i ett innovativt och snabbt växande företag, där vi är stolta över vår kultur och familjära känsla!
Perks:
• Föräldraförmån – vi toppar upp föräldrapenningen!* (upp till ett visst belopp).
• Kollektivavtal (tjänstepension, förmåner etc.)
• Veckovis pulsmätning
• Friskvårdsbidrag
• Betald startavgift för lopp och tävlingar
• Personalrabatt på alla Bastard Burgers i Sverige, Norge, Finland
Om Bastard Burgers
Bastard Burgers är ett ungt och snabbt växande företag som värnar om människorna. Vi grundades i Luleå, Sverige, år 2016, och idag finns det fler än 70 Bastard Burgers-restauranger runt om i hela Sverige och ytterligare restauranger i Finland och Norge!.
Vi är stora och vi växer snabbt, men vägrar tappa personlighet eller bli basic. Kom hit för att du gillar musik, graffiti, streetwear, riktigt bra streetfood, klistermärken på borden – allt det där som gör Bastard Burgers till Bastard Burgers. Kärlek till mat och människor har skapat en stark kultur runt Bastard Burgers, där såväl klimatsmarta initiativ som högljudd hiphop ryms.
Mångfald och inkludering
Bastard Burgers värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet, vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Streetfood i Uppsala AB
(org.nr 556803-5884)
Marknadsgatan 1 (visa karta
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754 45 UPPSALA Arbetsplats
Bastard Burgers Gränby Jobbnummer
9991508