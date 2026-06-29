Skiftledare
Conic Restaurants AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2026-06-29
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Subway är världens största restaurangkedja. Vi söker nu en skiftledare till Subway i Göteborg.
Tjänsten innebär i korthet att leda ditt team under skiftet. Du ansvarar för att ditt skift ska ge våra kunder den bästa upplevelsen.
Du jobbar tillsammans med restaurangchefen för att skapa en härlig arbetsplats där både kollegor och kunder trivs.
Som person är du nyfiken, positiv och gillar en arbetsplats med högt tempo!
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att leda personal. Erfarenhet från Subway är meriterande men inte ett krav. Vi går mer på personliga egenskaper och ser till att lära dig allt du behöver veta för din nya roll! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
Ansökningar tas emot via mail.
E-post: gustav@conic.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skiftledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Conic Restaurants AB
(org.nr 556754-6261) Jobbnummer
9983982