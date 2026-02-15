Skiftledare
2026-02-15
Med verksamhet i nästan 40 länder, över hela världen, är vårt syfte att vara den bästa delen av resan. Oavsett om våra kunder flyger utomlands på semester, åker på affärsresa eller pendlar till jobbet med tåg, strävar vi efter att erbjuda dem mat- och dryckesupplevelser som uppfyller deras många olika smaker och behov.
Skiftledare till Starbucks Stockholm Central
Starbucks är ett internationellt kaffeföretag och cafékoncept som grundades i USA och finns i dag i tusentals städer världen över.Publiceringsdatum2026-02-15Om tjänsten
Hos oss arbetar du ett engagerat team och tillsammans skapar vi en positiv upplevelse och en varm kultur där alla ska känna sig välkomna. Som skiftledare är du ett föredöme för det team du leder. Du arbetar i den dagliga driften och är den som leder och fördelar arbetsuppgifterna. Du ser till att arbetet utförs enligt överenskomna avtal och standards. I arbetsuppgifterna ingår också bemanning, introduktion av nyanställda, utbildning, beställning av varor och eventuella personalfrågor.
Vem är du?
Du har erfarenhet av teamledning, gillar att arbeta med service och trivs med att leda människor. Tillsammans skapar vi en positiv upplevelse och en varm kultur där alla ska känna sig välkomna.
Du tar egna initiativ och har ett helhetsansvar för teamet och det dagliga arbetet. För att lyckas i rollen trivs du med ett omväxlande tempo och har ett tydligt fokus på service och kvalitet. Du samarbetar väl och kommunicerar obehindrat med gäster, kollegor och chefer. Ordning och reda är en självklarhet för dig, och du talar och skriver svenska och engelska flytande. Våra öppettider sträcker sig från tidig morgon till sen kväll, och arbetet sker i skift.
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor med tjänstepension och försäkringar genom våra kollektivavtal med HRF och Unionen
40 % personalrabatt och subventionerad lunch
Friskvårdsbidrag
Utmanande säljtävlingar med fina priser
Aktiesparprogram och mycket goda karriärmöjligheter
I din ansökan ska du ange medborgarskap och du ska kunna uppvisa pass som styrker ditt medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schewiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
Vid frågor kontakta Fouad Bandar. Fouad.bandar@ssp.se
