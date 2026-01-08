Skiftledare
2026-01-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Waynes på Väla Köpcentrum söker Skiftledare.
Vi behöver utöka vårt team med en Skiftledare med erfarenhet.
Du som söker skall kunna jobba vardagar som helger.
Som person skall du vara serviceminded , Glad , Positiv , effektiv, ansvarsfull, och flexibel.
Inkom med ansökan per mejl enligt nedan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: dennis.lyderik@waynescoffee.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skiftledare Väla". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bentlyd AB
(org.nr 556889-6475)
254 69 ÖDÅKRA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Waynes Väla Köpcentrum Jobbnummer
9674538