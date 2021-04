Skiftledare - Stockholm Super Dome AB - Servitörsjobb i Stockholm

Stockholm Super Dome AB / Servitörsjobb / Stockholm2021-04-07Local Market Group är en av Stockholms största aktörer inom nöjes- och HoReCa-branschen. Koncernen består av verksamheterna i Tolv Stockholms lokaler vid Globen/Tele2 Arena (O 'Learys Tolv, Boston Grill, Clay and Play, Bo Hotell samt Ett Litet Kök catering. Utöver verksamhet under Tele2 Arena finns även O 'Learys Vällingby, kontorshotellet See You At work, O 'Learys på Hötorget samt trampolinparkerna Jumpyard. Nöje och event är kärnan i verksamheten som präglas av våra värdeord - glädje, vilja och mångfald. Genom att kombinera ett brett utbud av aktiviteter med mat och dryck erbjuder Local Market Group en glädjefylld helhetsupplevelse för både privata sällskap och företag. Vi har drygt en miljon gäster per år och strävar efter att vara en mångkulturell arbetsplats.O 'Learys Tolv söker skiftledareO'Learys är en casual dining restaurang där mat, dryck, sport och stämning alltid är i fokus. Som anställd på O'Learys är du en del av en gemenskap och ett team. Tillsammans stärker och utvecklar vi O'Learys för att ge våra gäster, eller Fans som vi kallar dem, bästa möjliga upplevelse. Din personlighet, din erfarenhet och ditt engagemang är de största tillgångarna för O'Learys som varumärke. Därför söker vi dig som har passion för mat, dryck, sport och människor.Vi söker dig som är flexibel, har en blick för helheten, icke konflikträdd och har ett öppet sinne, är bra på skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team. Du har en omfattande erfarenhet från restaurang och har arbetat som ledare med medarbetaransvar. Du ansvarar för servicekvaliteten till gästerna genom att leda och coacha medarbetarna till att utvecklas och nå uppsatta mål tillsammans.Som person är du orädd, noggrann och har god samarbetsförmåga. Som chef är du resultatinriktad, strategisk och tar ansvar för dina uppgifter. Du agerar lyhört och uppmärksamt på andra människor.Kravprofil;Tidigare erfarenhet som skiftledare / hovmästareGod vana att coacha ett team och styra en fullsatt restaurangGod kunskaper om mat & dryckMeriterande;Tidigare erfarenhet av O 'Learys varumärkeErfarenhet av annan franchiseverksamhetPersonliga egenskaper;Starkt servicefokusSäljande approachTjänsten innebär;Som Skiftledare driver man sina egna skift själv eller tillsammans med en annan skiftledare. I arbetsuppgifterna ingår kassahantering samt att styra kvällens flöde. Skiftledaren ska leda personalen på sitt skift och sträva efter att varje gäst får en fantastisk upplevelse, samt att personalen ska nå uppsatta säljmål.Vi söker främst skiftledare som kan jobba extra vid behov, men en visstidsanställning kan bli aktuell. Möjlighet finns att jobba på våra 3 enheter; O 'Learys Tolv, Hötorget samt Vällingby. Arbetet är förlagt till kvällstid, mestadels på helger.Vi tar inte emot ansökningar via e-mail, utan endast via aktuell länk. Ansökningar som skickas in via mail kommer inte att hanteras.För att läsa mer om oss gå in på;Varaktighet, arbetstidDeltid 20%-40% Sommarjobb2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-04-21Stockholm Super Dome AB5675915