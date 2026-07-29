Skiftingenjör till Värme Drift Kontrollrum
Jämtkraft Aktiebolag / Driftmaskinistjobb / Östersund Visa alla driftmaskinistjobb i Östersund
2026-07-29
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Vill du vara med och säkerställa värmeproduktionen för tusentals människor samtidigt som du bidrar till framtidens energilösningar? Vi söker nu en Skiftingenjör till vårt team i Östersund. Här får du en central roll med stort ansvar för drift, optimering och utveckling av våra anläggningar i en tekniskt avancerad och samhällsviktig verksamhet.
Om jobbet
Som Skiftingenjör arbetar du på ett rullande skiftschema med ansvar för driftplanering, övervakning och optimering av våra anläggningar. Förutom att bidra till en säker, stabil och effektiv drift av anläggningarna kommer du även att:
Operativt ledningsansvar för ditt skiftlag
Övervaka och analysera driftdata för att säkerställa hög tillgänglighet och prestanda
Felsöka och avhjälpa komplexa driftstörningar
Identifiera långsiktiga trender och bidra till verksamhetens utveckling
Utbilda och handleda kollegor
Delta i strategiska beslut kring investeringar, processförändringar och utvecklingsinsatser
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har flerårig erfarenhet från drift av kraftvärmeverk eller annan avancerad processindustri och besitter en djup förståelse för anläggningars system och integrationer. Gymnasieutbildning med inriktning el/energi eller teknik samt en relevant kvalificerad YH-utbildning. Du har god förmåga att analysera driftdata, identifiera långsiktiga trender och omsätta dina insikter i praktiska förbättringsåtgärder. För tjänsten krävs också goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du är certifierad Driftoperatör enligt AFS 2017:3/2023:11 samt har god datorvana och erfarenhet av att arbeta i flera olika system. Samt har erfarenhet av ledande roller.
Som person är du ansvarstagande, lyhörd och samarbetsorienterad. Du har lätt för att dela med dig av din kunskap, kommunicerar tydligt och arbetar strukturerat med fokus på kvalitet och ständiga förbättringar.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, i en bransch som är en förutsättning för vår välfärd. Vi jobbar tillsammans i trygga team där vi vågar testa nytt, växa och lyckas. På Jämtkraft är du viktig! Vi tänker långsiktigt, vi satsar på dig och vill att du ska trivas och hjälpa oss framåt. Vi tar hand om våra medarbetare och har fina förmåner, alltifrån förmånscykel till arbetstidsförkortning och föräldrapenningtillägg. Vi är en erkänt bra arbetsgivare, belönade med certifikatet "Excellent Arbetsgivare 2025" och "Karriärföretag 2025".
Körkort B är ett krav.
Placeringsort: Östersund/Kraftvärmeverket
Anställningsform/omfattning: Tills vidare, heltid
Önskat startdatum: Snarast
Vill du veta mer om jobbet?
Kontakta Lisa Svernby, Avdelningschef Värme Drift Kontrollrum, telefonnummer 076-53 13 750 eller lisa.svernby@jamtkraft.se
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 27 juli 2026. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Fackliga företrädare:
SEKO, Peter Martinsson, 073-2755239
Akademikerföreningen, Mikael Eklund, 072-7289680
Unionen, Michael Häggmark, 072-7289662 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jämtkraft Aktiebolag
(org.nr 556001-6064)
831 25 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jämtkraft AB Jobbnummer
10014887