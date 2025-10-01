Skiftgående elektriker till Boxholm
Ovako AB / Elektrikerjobb / Boxholm
2025-10-01
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige
, Örebro
, Karlskoga
, Hallstahammar
, Hällefors
eller i hela Sverige
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi söker en industrielektriker till Ovako i Boxholm.
Här får du möjligheten att arbeta i en stimulerande industrimiljö tillsammans med ett kompetent team som präglas av god gemenskap och samarbete. Som industrielektriker ansvarar du för varierande arbetsuppgifter, från akuta reparationer till förebyggande underhåll. Rollen kräver ett strukturerat arbetssätt med hjälp av arbetsordrar och styrande dokument.
Ansvarsområden
- Arbeta med felsökning, reparation och underhåll av elektriska system och styrsystem
- Utföra både akuta reparationer och förebyggande underhåll för att minimera driftstopp
- Arbeta enligt arbetsordrar och styrande dokument, med ett strukturerat arbetssätt
- Dokumentera utfört arbete enligt gällande instruktioner och rutiner
- Bidra till en säker och effektiv produktion genom att stödja och samarbeta med dina kollegor
Ort: Boxholm
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Skiftgång
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och industriellt underhåll. Som person är du positiv, flexibel och ansvarsfull, med ett högt säkerhetstänk och förmåga att ta egna initiativ. Du har lätt för att anpassa dig till olika situationer och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Det är också viktigt att vi tillsammans arbetar för att bli ännu bättre imorgon genom att arbeta med ständiga förbättringar. För att lyckas i rollen krävs att du är långsiktig och ser värdet i att bygga upp din kompetens över tid.Kvalifikationer
- Lägst gymnasieutbildning inom el
- B-körkort eller AM-körkort
- Utbildning i elföreskrifter och elstandard
Meriterande:
- Erfarenhet av arbete med drivsystem samt PLC
- Erfarenhet av processindustri
- Felsökning i komplexa elsystem
- Goda kunskaper i engelska
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För frågor om tjänsten:
Patrik Nordqvist, sektionschef el, tel.nr. 0142-293748.
Lolita Ericsson, HRBP, tel.nr. 0142-293650.
Facklig företrädare för IF Metall:
Bo Nilsson, 0142-293616Så ansöker du
Välkommen med din ansökan. Sista ansökningsdatum är 2025-09-28.
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
och www.nipponsteel.com. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovako AB
(org.nr 556813-5338) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ovako Boxholm Kontakt
Lolita Ericsson, HRBP 0142-293650 Jobbnummer
9535151