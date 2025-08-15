Skiftgående drifttekniker till Vattenfall värme!
2025-08-15
Vill du vara en del av en samhällsviktig verksamhet? Är du redo för ditt nästa steg som drifttekniker? Sök rollen redan idag - vi applicerar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
I Sverige levererar Vattenfall värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. De levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Man arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, Vattenfalls egen värmeproduktion och från deras leverantörer, med målet att nå nettonoll-utsläpp år 2040. Deras huvudprodukt fjärrvärme spelar en väldigt viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället.
Du välkomnas in i en härlig arbetsmiljö med många kompetenta kollegor där du har möjligheter att utvecklas. I rollen kommer du, tillsammans med dina kollegor, se till att produktionsanläggningar körs och övervakas på ett säkert, effektivt och miljömässigt sätt. Utöver drift och övervakning ingår att utföra egenkontroll och fortlöpande tillsyn enligt fastlagda planer. Som skiftgående drifttekniker innebär arbetet både dag-, natt- och helgpass.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen
Du erbjuds
• Bli en del av ett härligt team där du får bidra till en samhällsviktig tjänst
• Bli en del av ett kompetent team där man lär av varandra.
Dina arbetsuppgifter
• Drift och övervakning inklusive tillståndskontroller
• Avställning/återställning av anläggning (Säkra Stopp)
• Processoptimering och anläggningseffektivitet
• Operatörsunderhåll, egenkontroll och fortlöpande tillsyn
• Traverskörning och bränslehantering
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant utbildning inom området, exempelvis KY/YH-utbildning, gymnasieutbildning eller högskoleingenjör med erfarenhet från värme- och kraftproducerande industri
• Innehar B-körkort
• Du har god kunskap inom officepaketet och har god vana av att läsa instruktioner
• Flytande kunskaper i svenska samt goda kunskaper i engelska
• Har ett säkerhetstänk
• Har möjlighet att arbeta skift
Det är även starkt meriterande om du har tidigare drifterfarenhet från processindustrin eller erfarenhet från värmetekniskt arbete.
I den här processen lägger vi stor vikt på dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
