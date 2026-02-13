Skiftgående Drifttekniker
Företagsbeskrivning
På Vattenfall har vi beslutat oss för att bygga en framtid där alla kan välja fossilfria sätt att transportera, producera och leva. Vill du följa med oss på resan mot en fossilfri framtid? Nu söker Vattenfall Värme en ny talang som vill vara med och påverka morgondagens klimatsmarta samhälle och hjälpa våra kunder att styra om mot ett fossilfritt liv.
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska fossila utsläpp i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Vattenfall Värme i Jordbro befinner sig mitt i en spännande fas med flera pågående och kommande anläggningsprojekt. Nu söker vi dig som vill vara en del på denna utvecklingsresa. Hos oss blir du del vårt kompetenta team där du dagligen ställs inför tekniska utmaningar och har möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi söker skiftgående Drifttekniker till våra anläggningar i Jordbro i södra Stockholm.
Som Drifttekniker blir du en viktig del av ett erfaret och engagerat team som tillsammans ansvarar för att våra produktionsanläggningar körs och övervakas på ett säkert, effektivt och miljömässigt hållbart sätt.
I rollen arbetar du med drift och övervakning av pannor och kringutrustning och du utför egenkontroller och fortlöpande tillsyn enligt fastlagda planer. Arbetet är skiftgående och innefattar dag-, natt- och helgarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Drift och övervakning, inklusive tillståndskontroller
Avställning/återställning av anläggning (Säkra Stopp)
Processoptimering och anläggningseffektivitet
Operatörsunderhåll, egenkontroller och fortlöpande tillsyn
Traverskörning och bränslehantering
Kravspecifikation
Vi tror att du kommer att trivas hos oss om du är en positiv och lösningsorienterad person som vill utvecklas och bidra till en samhällsviktig verksamhet. Du gillar att samarbeta, delar gärna idéer med kollegor och har ett högt säkerhetstänk.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom kraftvärme, värmeteknik eller processindustrin
Relevant arbetslivserfarenhet inom området
God vana av Officepaketet och att läsa tekniska instruktioner
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande: Ingenjörsutbildning inom exempelvis energi, kemi eller kraftteknik.
Ytterligare information
Placering: Stockholm, Jordbro
För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Fackliga representanter är Stefan Andersson (Akademikerna), Kjell Karlsson (Ledarna), Robert Lönnqvist (SEKO) och Patrik Nenzén (Unionen). Samtliga nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-09. Urval och intervjuer sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Då säkerheten för Vattenfall och dess anställda är avgörande kommer vi innan varje anställning genomföra en "pre-employment screening". Dessa kontroller baseras på din roll som du kommer att fylla inom Vattenfall.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
